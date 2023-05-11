بصورة من داخل المستشفى.. مسلم يتعرض لوعكة صحية

نشر مؤدي المهرجانات الشهير مسلم صورة عبر صفحته الرسمية علي موقع الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”، أثناء وجوده في المستشفى.

ولم يوضح مسلم أي تفاصيل عن حالته الصحية، واكتفى بنشر الصورة التي يظهر فيها وهو يتلقى العلاج من خلال بعض المحاليل وعلق عليها قائلا: “لا إله إلا الله”.

منشور مسلم

وكشف الدكتور محمد عبد الله، المتحدث الإعلامى لنقابة المهن الموسيقية، عن إصدار قرار بتوقيع غرامة مالية على مطرب المهرجانات مسلم الذى خالف قرار إيقافه عن مزاولة المهنة.

وقال محمد عبد الله، فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن مزاولة مسلم المهمة وغناءه مع أحمد الفيشاوى فى أغنية لفيلم “رهبة” أمر يخالف لوائح النقابة، حيث يمارس المهنة دون حصوله على تصريح من النقابة.

وأوضح الدكتور محمد عبد الله، تفاصيل إيقاف مؤدي المهرجانات مسلم عن العمل، قائلا إن مسلم يريد التنصل من التعاقد والتزاماته مع إحدى شركات الإنتاج التي وقع لها برعاية والدته لأنها كانت الوصية عليه وقت توقيع العقد.

وأضاف المتحدث باسم نقابة الموسيقيين، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى عبر فضائية “الحدث اليوم”: “طالبنا مسلم بالالتزام بجميع البنود المدونة في عقد مع شركة الإنتاج، وفوجئنا بإعلانه عن إحياء حفلة في المدرسة الدولية الأمريكية بالدقهلية ضربا بقرارات النقابة عرض الحائط، وبالتالي تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع إقامة الحفلة”.

وحذر المتحدث باسم نقابة الموسيقيين، مؤدي المهرجانات مسلم من طرح أغنيته الجديدة التي تحمل اسم " سابوك في البيت"، لافتا إلى أن النقابة لن تقف مغلولة الأيدي وستطبق عليه غرامة لأنه يمارس مهنة بدون ترخيص.