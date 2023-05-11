مواعيد مباريات طائرة الزمالك في بطولة أفريقيا بتونس

تنطلق اليوم البطولة الأفريقية للأندية لكرة الطائرة ال41 المقامة في تونس من الفترة من 11 الي 22 مايو الجاري بمشاركة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك.

ويتواجد فريق الزمالك في المجموعة الأولى بجانب كل من مستقبل المرسي التونسي ونافل النيجيري.

وجاءت مواعيد مباريات الزمالك كالتالي:

الجولة الأولي

الزمالك ونافل النيجيري

السبت 13/5/2023

الساعة 8

الجولة الثانية

الزمالك ومستقبل المرسي التونسي

الاثنين

15/5/2023

الساعة 8



يذكر أن عدد الفرق المشاركة في البطولة هو ١٥ فريقا تم تقسيمها إلى ٤ مجموعات حيث ضمت المجموعة الأولي ٣ فرق مقابل ٤ أندية للمجموعات الثانية والثالثة والرابعة ويصعد أول وثان من كل مجموعة إلى دور الثمانية.

يذكر أن فريق الزمالك توج بالبطولة5 مرات أعوام 1984 و1987و2008و2009و2012

ويطمح فريق الزمالك أن يحصد لقب البطولة الأفريقية لتحقيق الثلاثية بعد التتويج بالثنائية المحلية الدوري والكأس.

ويقود الجهاز الفني للفريق: أحمد مصطفى عاشور مديرا فنيا، وليد عبد العال مدربا مساعدا، شريف السادات مخططا للأحمال، أحمد سعودي طبيبا، عبد الرحمن غانم أخصائيا للعلاج الطبيعي، أحمد شعلان مدير إداريا وحسن عبد الرازق إداريا.

ويشرف على ألعاب الصالات أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك.