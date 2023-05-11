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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

طبنجات وبنادق .. الداخلية تداهم ورشة لتصنيع السلاح بالشرقية

الاسلحة والمتهمين
الاسلحة والمتهمين

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى الأسلحة والذخائر غير المرخصة .

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام (4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة الشرقية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر وإدارة ورشة لإصلاح وتعديل الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات ( الأمن الوطنى – الأمن العام - الأمن المركزى ) وبمشاركة مديرية أمن الشرقية ، تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم حال تواجدهم بمسكن أحدهم ، وبحوزتهم (15 بندقية خرطوش – 9 طبنجات - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – عدد 16 خزينة– عدد من الأجزاء والقطع والأدوات المستخدمة فى التصنيع - منظار – عدد من جرابات الطبنجات - عدد 4 قطع أسلحة بيضاء - مبلغ مالى – سيارة "ملاكى" ملك أحد المتهمين – 2 هاتف محمول)

 وبمواجهتهم أقروا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار بالأسلحة والطلقات النارية وإدارة ورشة لإصلاح وتعديل الأسلحة النارية بدون ترخيص بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهم الإجرامى والسيارة المضبوطة للتنقل والترويج لنشاطهم، والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهم. 

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

الأسلحة النارية الامن العام الأمن المركزي الأمن الوطنى – السلاح الناري الطلقات النارية تشكيل عصابى سلاح

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