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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خلافات زوجية.. الأمن يكشف تفاصيل تغيب سيدة وابنتها عن منزلها بالفيوم

فتاه
فتاه

كشفت الاجهزة الامنية تفاصيل ما تم نشره على إحدى الحسابات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن تغيب سيدة وكريمتها 4 سنوات مقيمة بمحافظة الفيوم.

بالفحص تبين أنه قد تم (إستدعاء زوج المذكورة، مقيم بدائرة مركز شرطة سنهور القبلية – بمحافظة الفيوم) وبسؤاله قرر قيام زوجته وبرفقتها كريمتهما بترك منزلهما وتوجهها للإقامة بمحافظة القاهرة لخلافات زوجية بينهما وأنه لم يقم بتحرير محضر بالواقعة، فى وقتٍ لاحق حضر زوج المتغيبة المذكورة لديوان المركز وقرر بعودتها وكريمتهما للمنزل.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

اجهزة الامن التواصل الاجتماع المتغيبة تغيب سيدة تحرير محضر خلافات زوجية

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