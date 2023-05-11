خلافات زوجية.. الأمن يكشف تفاصيل تغيب سيدة وابنتها عن منزلها بالفيوم

كشفت الاجهزة الامنية تفاصيل ما تم نشره على إحدى الحسابات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن تغيب سيدة وكريمتها 4 سنوات مقيمة بمحافظة الفيوم.

بالفحص تبين أنه قد تم (إستدعاء زوج المذكورة، مقيم بدائرة مركز شرطة سنهور القبلية – بمحافظة الفيوم) وبسؤاله قرر قيام زوجته وبرفقتها كريمتهما بترك منزلهما وتوجهها للإقامة بمحافظة القاهرة لخلافات زوجية بينهما وأنه لم يقم بتحرير محضر بالواقعة، فى وقتٍ لاحق حضر زوج المتغيبة المذكورة لديوان المركز وقرر بعودتها وكريمتهما للمنزل.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.