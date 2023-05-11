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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

إسلام الغزولي: القائمة النسبية أفضل نظام انتخابي لدورها في تنشيط العملية الحزبية

إسلام الغزولي، نائب
إسلام الغزولي، نائب رئيس حزب المصريين الأحرار

قال إسلام الغزولي، نائب رئيس حزب المصريين الأحرار، أن الحوار الوطني من الأشياء الهامة التي حدثت في مصر، منوها أنه جاء في توقيت بالغ الأهمية لتزامنه مع الأزمات والتحديات الراهنة في مصر بشكل خاص والمنطقة بشكل عام.

أفضل نظام انتخابي هو نظام القائمة النسبية

 

وأضاف الغزولي خلال لقاؤه ببرنامج "مساء dmc" المذاع عبر قناة dmc، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن حزب المصريين الأحرار يرى أن أفضل نظام انتخابي هو نظام القائمة النسبية وذلك لدورها في تنشيط العملية الحزبية.

وطالب إسلام الغزولي كافة القوى السياسية المشاركة في الحوار المشاركة دون قيد أو شرط مسبق للحوار مؤكد على ضرورة العمل لصالح الدولة المصرية فقط دون أي مزايدات أو تغليب للمصلحة الشخصية.

وأشار  نائب رئيس حزب المصريين الأحرار، ان القائمة النسبية تضفي شيء من التنوع وتضمن حقوق الجميع من المقاعد، موضحا أن مشكلة هذا النظام كانت تكمن في أن الدوائر كبيرة لذلك رأى حزب المصريين الأحرار ضرورة تصغير الدوائر، معقبا:" لو القاهرة كانت دائرتين ممكن نخليها 5 أو 6 دوائر ".

 

وتابع :"  أعتقد أن من يعمل فعليا على أرض الواقع حاليا حوالي من 10 إلى 15 حزب فقط، وبالتالي يجب أيكون هناك دور للجنة شؤون الأحزاب بشان النظر في ملف الأحزاب وإطارها القانوني، وأعتقد أننا في احتياج في الفترة المقبلة إلى استيفاء ملف الأحزاب قانونيا".


واختتم الغزولي:" 70% أو 80% من الأحزاب الحالية لم تستوفي معايير وشروط تواجدهم قانونيا بالدولة المصرية".

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