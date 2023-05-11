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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بورصة المحافظات| تبدأ بـ 160 ألف جنيه سيارات ممتازة في بني سويف

سيارات ممتازة ببني
سيارات ممتازة ببني سويف

يضم السوق المصري للسيارات أنواع متعددة من طرازات السيارات المستعملة،  وذلك لان المواطنين المصرين الأن يبحثون عن سيارات مستعملة وبحالة ممتازة وذلك بسبب ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل مبالغ فيه.

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والجدير بالذكر أن أنواع السيارات تختلف من محافظة الي أخري داخل جمهورية مصر العربية، وذلك يعود إلي اختلاف أذواق المواطنين، حيث تختلف طرازات السيارات في كل محافظة عن الأخرى.

يكشف خبير السيارات ايمن يوسف غياض لموقع " صدى البلد الإخباري " منها، سيارة تويوتا افانتي ، وتويوتا ياريس.

1- دايو لانوس

تحصل سيارة دايو لانوس علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 86 حصان، وعزم دوران 133 نيوتن، مدعوم بناقل حركة مانيوال مكون من 5 سرعات، ويصل سعة خزان وقودها الي 48 لتر .

دايو لانوس موديل 2008

تباع سيارة  دايو لانوس موديل 2008 في سوق السيارات المستعملة بمحافظة بني سويف بسعر 160 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .

2- هيونداي فيرنا

تخرج سيارة هيونداي فيرنا قوة 106 حصان، وعزم أقصي للدوران 144 نيوتن/متر، وقوة 106 حصان، وبها ناقل حركة مانيوال مكون من 5 سرعات، وتتسارع السيارة من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 10.3 ثانية، وتصل سرعتها القصوى الي 173 كم/ساعة، وتستهلك 6.5 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة.

هيونداي فيرنا موديل 2010

سعر سيارة هيونداي فيرنا موديل 2010 في سوق السيارات المستعمل بمحافظة بني سويف يصل الي 170 الف جنيه ويختلف السعر حسب حالة السيارة.

3- تويوتا ياريس

تتسارع سيارة تويوتا ياريس من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 14 ثانية، وتخرج عزم أقصي للدوران 121 نيوتن/متر، وتخرج قوة 86 حصان، وتمتلك تويوتا ياريس محرك سعة 1300 سي سي، وبها ناقل حركة أوتوماتيك .

تويوتا ياريس موديل 2008

يصل سعر سيارة تويوتا ياريس موديل 2008 في سوق السيارات المستعمل بمحافظة بني سويف الي 250 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

4- افانتي

تستخدم سيارة افانتي  ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 4 سرعات، وتخرج قوة 121 حصان، وتنتج افانتي  عزم دوران يصل الي 153 نيوتن/متر، بفضل احتوائها علي محرك سعة 1600 سي سي.

 افانتي موديل 2010

تأتي سيارة افانتي موديل 2010 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بمحافظة بني سويف بسعر 370 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .

5- فيات تيبو

تنتج سيارة فيات تيبو عزم أقصي للدوران يصل الي 152 نيوتن/متر، وقوة 110 حصان، وذلك بسبب اعتمادها علي محرك سعة 1600 سي سي، وبها علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 6 سرعات .

فيات تيبو موديل 2020

تتوافر سيارة  فيات تيبو موديل 2020 داخل سوق السيارات بمحافظة بني سويف بسعر 450 ألف جنيه .

دايو لانوس هيونداي فيرنا تويوتا ياريس افانتي فيات تيبو

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