طائرة الزمالك تسعى لاستعادة عرش القارة الإفريقية بعد التتويج بالدوري والكأس.. تقاصيل

أسفرت قرعة بطولة إفريقيا للأندية لرجال الكرة الطائرة رقم 41 التي تستضيفها تونس خلال الفترة من 10 إلى 22 مايو الجاري عن وقوع الزمالك في المجموعة الأولى بجانب كل من مستقبل المرسى التونسي ونافل النيجيري.



يذكر أن عدد الفرق المشاركة في البطولة هو 15 فريقا تم تقسيمهم إلى 4 مجموعات، ضمت المجموعة الأولى 3 فرق مقابل 4 فرق للمجموعات الثانية والثالثة والرابعة ويصعد أول وثاني من كل مجموعة الي دور الثمانية.

يذكر أن أبناء القلعة البيضاء توجوا بالبطولة 5 مرات أعوام 1984، 1987، 2008، 2009، 2012.

ويطمح الفارس الأبيض أن يحصد لقب البطولة الأفريقية لتحقيق الثلاثية بعد التتويج بالثنائية المحلية الدوري والكأس.

ويقود الجهاز الفني للفريق الأبيض: أحمد مصطفى عاشور مديرا فنيا، وليد عبد العال مدربا مساعدا، شريف السادات مخططا للأحمال، أحمد سعودي طبيبا، عبد الرحمن غانم أخصائيا للعلاج الطبيعي، أحمد شعلان مدير إداريا وحسن عبد الرازق إداريا.