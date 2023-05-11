عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طائرة الزمالك تسعى لاستعادة عرش القارة الإفريقية بعد التتويج بالدوري والكأس.. تقاصيل

طائرة الزمالك
طائرة الزمالك

أسفرت قرعة بطولة إفريقيا للأندية لرجال الكرة الطائرة رقم 41 التي تستضيفها تونس خلال الفترة من 10 إلى 22 مايو الجاري عن وقوع الزمالك في المجموعة الأولى بجانب كل من مستقبل المرسى التونسي ونافل النيجيري.


يذكر أن عدد الفرق المشاركة في البطولة هو 15 فريقا تم تقسيمهم إلى 4 مجموعات، ضمت المجموعة الأولى 3 فرق مقابل 4 فرق للمجموعات الثانية والثالثة والرابعة ويصعد أول وثاني من كل مجموعة الي دور الثمانية.

يذكر أن أبناء القلعة البيضاء توجوا بالبطولة 5 مرات أعوام 1984، 1987، 2008، 2009، 2012.

ويطمح الفارس الأبيض أن يحصد لقب البطولة الأفريقية لتحقيق الثلاثية بعد التتويج بالثنائية المحلية الدوري والكأس.

ويقود الجهاز الفني للفريق الأبيض: أحمد مصطفى عاشور مديرا فنيا، وليد عبد العال مدربا مساعدا، شريف السادات مخططا للأحمال، أحمد سعودي طبيبا، عبد الرحمن غانم أخصائيا للعلاج الطبيعي، أحمد شعلان مدير إداريا وحسن عبد الرازق إداريا.

الزمالك مستقبل المرسي التونسي نافل النيجيري بطولة إفريقيا للأندية لرجال الكرة الطائرة أحمد مصطفى عاشور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل| زيادة 25%.. بشرى سارة لـ 22 مليون مواطن مصري يوم الاثنين

480 جنيها|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب الآن بعد تدخل الحكومة العاجل

السعودية والإمارات تتنافسان للاستحواذ على صفقة كبيرة في مصر

متدفعش غير 5 قروش.. التموين تؤكد ثبات سعر رغيف الخبز المدعم

استمارة 6.. أهلي جدة يجهز صدمة مدوية لـ بيتسو موسيماني

هدية مايو.. منحة مرتقبة من الحكومة لـ 22 مليون مواطن| تفاصيل

انخفاض أسعار الزيت والأرز.. مفاجأة بشأن 4 سلع أساسية بعد زيادة المعروض

إعلامي: قرار عاجل من لجنة الحكام ضد حكم مباراة الزمالك وبروكسي

ترشيحاتنا

مصر تشارك بمؤتمر الرباعي المشترك لعملية السلام في ميونخ |شاهد

دراسة تقلب موازين العالم.. وفيات كورونا التي أخافت الملايين كانت بسبب مرض آخر

بـ مفك وUSB| برنامج من هيونداي وكيا لإحباط سرقة سياراتهما.. تفاصيل

بث مباشر| مؤتمر صحفي مشترك لوزراء خارجية مصر والأردن وألمانيا وفرنسا

بيان عاجل من الجيش الإسرائيلي بشأن هجمات آخري على قطاع غزة

في رادس لنا حكايات.. الأهلي يتسلح بسجل مرعب على ملعب الترجي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رفع سيارته إلى شقته بالدور57.. مستثمر عقاري يثير حالة غضب في أستراليا|شاهد

مع اقتراب موسمها.. كيف تكتشف المانجو السامة والمحقونة بمواد كيميائية؟

بريطانية تلاحظ اختفاء أموال من منزل عائلتها فتكشف المفاجأة|فيديو صادم

حجمه كالبطاطس وعمره بالمليارات.. نيزك محتمل يضرب سطح منزل في أمريكا| شاهد

فيديو

منة فضالي تكشف سرا خطيرا عن حياتها لأول مرة.. شاهد

تزوجته ببطاقة مزوّرة.. حسن شاكوش في النيابة ومحاميه يكشف مفاجأة بقسيمة الزواج|فيديوجراف

فيديو يثير الجدل لأغرب رياضة على الإطلاق في العالم .. شاهد

طبخت ركبتها مع المكرونة.. بلوجر إسبانية تأكل جزءا من جسمها.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ