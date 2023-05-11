مصر تطالب المجتمع الدولي بالتصدي لما يحدث من قبل الاحتلال في فلسطين

أكد سامح شكري وزير الخارجية، أن مصر تستنكر العمليات الإرهابية التى تتم في فلسطين، وأن هذا الأمر يهدد الأمن، وأنه يجب تهدئة الأوضاع، ويكون هناك فتح حوار بين الجانب الفلسطيني و الإسرائيلي.



وأضاف سامح شكري خلال مؤتمر صحفي مشترك لوزراء خارجية مصر و الأردن و ألمانيا و فرنسا عقب الاجتماعي الوزاري لصيغة ميونج حول عملية السلام، أن الجهود المصرية مستمرة فى القضية الفلسطينية، وذلك لـ الوصول لـ حل.



وقال شكري: ندعوا المجتمع الدولي، لوقف ما يتم فى الشعب الفلسطيني، وأن يكون هناك قرارات ضد ما يحدث من قبل إسرائيل.



ولفت شكري إلى أن اجتماع ميونج استعرض جهود وقف الاعتداء على الشعب الفلسطيني.



