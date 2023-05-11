مفاجأة في أسعار الذهب اليوم بعد قرار الإعفاء من الضرائب| تفاصيل

قدمت نورهان عادل مذيعة “صدى البلد”، تغطية خاصة عن آخر مستجدات أسعار الذهب والدولار عالميا ومحليا، حيث شهدت أسعار الدولار محليا اليوم، استقرارا فى تعاملات البنوك العاملة فى مصر.

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري، 30.84 جنيه للشراء، مقابل 30.96 جنيه للبيع.

وسجّل سعر الدولار في أكبر بنكين حكوميين: "بنك مصر،و البنك الأهلي المصري"30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.85 جنيه للبيع.

وكانت قد توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تعافي الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي بحلول نهاية عام 2023، إلى حوالى 30 جنيها، فيما توقعت تقارير أخرى هبوط الدولار مقابل الجنيه إلى 26 جنيها.

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