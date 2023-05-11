الإمارات: ملتزمون بتعزيز التعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي

أكد وزير الدولة للتجارة الخارجية الإماراتي ثاني بن أحمد الزيودي اليوم الخميس أن دولة الإمارات العربية المتحدة ملتزمة بتعزيز التعاون مع الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي، وتعمل على خلق مسارات مستدامة من شأنها دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الخليجية قدماً، وبما يسهم في رخاء وازدهار الشعوب الخليجية.



جاء ذلك خلال رئاسته وفد دولة الإمارات المشارك في الاجتماع الـ 64 للجنة التعاون التجاري بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد اليوم في العاصمة العُمانية مسقط،حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".



وذكرت أن الاجتماع الذي شارك فيه الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي ناقش عدداً من الموضوعات المهمة الداعمة لأطر التكامل الاقتصادي والتجاري بين دول المجلس، ومن بينها خطوات استكمال الاتحاد الجمركي الخليجي وفق البرنامج الزمني المحدد قبل نهاية عام 2024، والقوانين التجارية الموحدة لعام 2023، إضافة إلى آليات تحفيز الاستثمارات المتبادلة في المشاريع المشتركة في دول المجلس، وتعظيم دور القطاع الخاص للمساهمة في هذه المشاريع، وذلك من خلال دراسة تشكيل لجنة فنية معنية بالاستثمار، وتسهم في إتاحة فرص استثمارية واعدة تدعم التنمية المستدامة في دول المجلس.



كما تناول الاجتماع سُبل زيادة معدلات التجارة البينية بين دول المجلس، وبما يدعم نمو الاقتصادات الخليجية ويعزز مرونتها وتنافسيتها، إضافة إلى مستجدات عمل الفريق التفاوضي مع الدول والتكتلات الدولية لدول مجلس التعاون.



