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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

دورة تدريبية بجامعة الوادي الجديد حول تسويق الحرف اليدوية إلكترونيا

جانب من الندوه
جانب من الندوه

نظمت جامعة الوادي الجديد، اليوم الخميس، دورة تدريبية بعنوان "منصة أيادي مصر للتسويق الإلكتروني" لتسويق الحرف اليدوية وتدوير المخلفات والمشغولات اليدوية والحرفية. 

وحضر الدورة الدكتورة أسماء عيد، مدير مركز الفنون بالجامعة، وأزهار سعد محمد مدير خدمة المجتمع وعدد من طلاب وطالبات الجامعة من مختلف كليات الجامعة الموهوبين في المشغولات اليدوية والحرفية والتراثية.

جاء ذلك برعاية الدكتور عبدالعزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، وبإشراف وحضور الدكتور مصطفى محمود، المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، وعصام عبدالشهيد، أمين عام الجامعة المساعد للشؤون المالية

وقال الدكتور مصطفى محمود، المشرف على قطاع خدمة المجتع وتنمية البيئة، إن منصة "أيادي مصرية" تدعم بقوة الحرف اليدوية والتراثية والحرفية المنتشرة في الوادى الجديد، موضحًا أن التسويق الإلكتروني سيسهم في الترويج لهذه الحرف ومنتجاتها وتحسين دخل الأسر وتوفير فرص عمل للشباب.

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وأضاف أن الدورة التدريبية شارك فيها محمد أبو المجد المتخصص في تدوير المخلفات وأزهار سعد بالتدريب علي عمل المكرميات.

كما ألقت الدكتورة أسماء عيد مدير مركز الفنون بالجامعة محاضره تعريفية للاستفاده من تدوير المخلفات والحرف اليدوية.

وأضافت أن إعادة تدوير المخلفات هى الحل الأمثل للتخلص منها، والحافظ على البيئة، حيث تصل نسبة المخلفات العضوية التي تخرج من المنازل إلى أكثر من 50%، وهي التي يتم تحويلها إلى سماد عضوى للأرض، وخاصة الأراضي الصحراوية التي يتم زراعتها حاليًا ضمن مشروعات الدولة.

أما النوع الثانى من المخلفات هو المخلفات الصلبة التى تتجاوز نسبتها حوالى 40%، ويمكن استخدامها فى الصناعات وتحويلها للطاقة، وهو ما تسعى له الدولة حاليا، من خلال مجمعات تدوير المخلفات، فمثلا يتم انتاج الغراء من العظم والجلود، كما يدخل الصفيح فى صناعة المعادن.

ومن جانبه قال الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس الجامعة أن منصه ايادي مصر للتسويق الالكتروني تأتى في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعزيز الأجندة الوطنية لتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر٢٠٣٠)، للاستفادة من آليات التحول الرقمي لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

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