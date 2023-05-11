تعرف على دور وزارة الثقافة في توفير الكتب بأسعار مخفضة

تبذل وزارة الثقافة، بقطاعاتها المختلفة المعنية بالنشر، جهدًا كبيرًا في توفير الكتب بأسعار مخفضة، للجمهور في كافة أقاليم ومحافظات مصر المختلفة، سواء عن طريق معارض الكتب التي تنظمها، أو من خلال منافذ البيع الخاصة بالهيئة المصرية العامة للكتاب، في القاهرة، وغيرها من المحافظات.

ونرصد في هذا التقرير أبرز الطرق التي تقدمها الوزارة، للقراءة للحصول على الكتب بأسعار مخفضة، عرض إصدارات هيئة الكتاب في منافذ البيع والتي يبلغ عددها ما يقرب من 25 منفذ بالمحافظاتـ، وهي كالتالي:

1- المعرض الدائم

العنوان: 1194 كورنيش النيل- رملة بولاق- مبنى هيئة الكتاب.

2- مكتبة الجيزة

العنوان :1ش مراد- ميدان الجيزة- الجيزة.

3- مكتبة جامعة القاهرة

العنوان :بجوار كلية الإعلام- بالحرم الجامعى- الجيزة.

4- مكتبة شريف

العنوان: 36 شارع شريف- تقاطع شارع ثروت وشارع شريف.

5- مكتبة المركز الدولي

العنوان: 30 شارع 26 يوليو بجوار دار القضاء العالي.

6- مكتبة ساقية الصاوي

العنوان: شارع أبو الفدا ساقية الصاوي- الزمالك

7- مكتبة 15 مايو

العنوان: مدينة 15 مايو- خلف مبنى الجهاز.

8- مكتبة الحسين

العنوان: شارع الباب الأخضر- الحسين.

9- مكتبة عرابي

العنوان: 5 ميدان عرابي- وسط البلد.

10- مكتبة المبتديان

العنوان: 13 شارع محمد عز العرب- المبتديان- السيدة زينب.

11- مكتبة 26 يوليو

العنوان: 19شارع 26 يوليو أمام الامريكين.

12- مكتبة أكاديمية الفنون

العنوان: ش جمال الدين الأفغانى من ش الهرم- مبنى أكاديمية الفنون.

13- مكتبة رادوبيس

العنوان: ش الهرم- مبنى سينما رادوبيس- الجيزة.

14- مكتبة الإسكندرية

العنوان :49 ش سعد زغلول- الإسكندرية.

15- مكتبة بور فؤاد

العنوان: بجوار مدخل الجامعة- ناصية ش 11، 14- بورسعيد.

16- مكتبة جامعة قناة السويس

العنوان :مبنى الملحق الإدارى- بكلية الزراعة- الجامعة الجديدة- الإسماعيلية.

17- مكتبة المحلة الكبرى

العنوان: عمارة الضرائب ميدان المحطة- المحلة الكبرى.

18- مكتبة المنصورة

العنوان: ش السكة الجديدة- متفرع من ميدان أم كلثوم- أمام السكة الحديد- المنصورة.

19- مكتبة طنطا

العنوان: ميدان الساعة- عمارة سينما أمير- طنطا.

20- مكتبة أسيوط

العنوان: 60 ش الجمهورية- أسيوط.

21- مكتبة الاسماعيلية

العنوان: التمليك- المرحلة الخامسة عمارة 6 مدخل (أ).

22- مكتبة أسوان

العنوان: السوق السياحى- أسوان.

23- مكتبة المنيا

العنوان: مبنى كلية الآداب- جامعة المنيا.

16 ش خصيب- المنيا

24- مكتبة دمنهور

العنوان: ش عبد السلام الشاذلى- دمنهور.

25- مكتبة منوف

العنوان: مبنى كلية الهندسة الالكترونية "جامعة منوفية".

كذلك من خلال مبادرة "كشك كتابك" التي أقامتها الوزارة في بعض قرى مبادرة حياة كريمة، والتي تقدم كتب الهيئة بأسعار مخفضة جدًا، هذا إلى جانب المعارض المحلية التي تنظمها وزارة الثقافة، في أقاليم مصر.

وفي هذا كله تقدم وزارة الثقافة كتب بأسعار تبدأ من جنيه واحد وصولا إلى 20 جنيها، ضمن مبادرة "الثقافة والفن للجميع"، التي أطلقتها وزارة الثقافة خلال الدورة الماضية من معرض القاهرة الدولي للكتاب، وتستمر على مدار أيام العام.