فرنسا: حل الدولتين هو الضامن الوحيد لـ السلام في فلسطين |فيديو

أكدت وزيرة خارجية فرنسا، أن حل الدولتين هو الضامن الوحيد لـ السلام بشكل مستمر، وأن هذا الحل لضمان السلام والأمن والكرامة لـ فلسطين ولـ إسرائيل.

وأكدت وزيرة خارجية فرنسا "كاترين كولونا" على أهمية الصياغة الذى دارت بين كل أطراف المؤتمر والأهداف المشتركة بيننا، ونسعي لخلق إطار للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين".

وأضافت كاترين كولونا خلال مؤتمر صحفى مشترك لوزراء خارجية مصر والأردن وألمانيا وفرنسا عقب الاجتماعي الوزاري لصيغة ميونج حول عملية السلام: “لقد تسنّي لنا اجتياز فطرة الأعياد بسلام وأعرف جيدًا أنه فى الشائعات والأيام الماضية كانت هناك العديد من الصواريخ التي أطلقت على المناطق الإسرائيلية”، مؤكدة على أهمية دورهم فى إطار تنفيذ القانون الدولي واتخاذ القرارات والتدابير الحاسمة.

وتابعت وزيرة خارجية فرنسا، أن لإسرائيل الحق فى الدفاع عن نفسها ولكن فى الإطار والشكل المناسب، معقبة: “يجب علينا أن نلتقي ونتحدث مجددًا من أجل دفع السلام قدمًا، لأنه حتي الآن كل الآفاق ليست واضحة”، لافتة إلى أن تلك المجموعة التقت أول مرة فى إطار صعب".