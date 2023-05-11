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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

هاني الناظر يحذر من التعامل مع الأخبار بهذه الطريقة

هانى الناظر
هانى الناظر

قال الدكتور هانى الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، إن متابعة الأخبار اليومية ومايدور على السوشيال ميديا والإنصات بكل الجوارح لقصص الأخرين يعرض الإنسان للإصابة بمشاكل صحية عديدة 

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وأضاف هانى الناظر فى منشور له على الفيسبوك، قائلا “بلاش تصدق أو تأخذ علي مأخذ الجد أو تتفاعل مع كل ما تسمعه أو تقرأه من اخبار ومعلومات وتقارير وحكاوي واراء واقتراحات الاخرين وامشي ورا عقلك”

وأوضح هانى الناظر أن الانفعال مع الأخبار والتقارير المختلفة يشكل ضغط كبير على الجسم  خاصة إذا صاحبه التوتر وهو أحد أسرار انتشار بعض الأمراض فى السنوات الأخيرة التى يطلق عليها أمراض العصر 

وأشار هانى الناظر إلى أن التفعال القوي مع القصص المأسوية والتأثر بالأحداث المختلفة فى المجتمع أو على السوشيال ميديا  يزيد احتمالات الاصابة بارتفاع ضغط الدم والسكري والقلب والحساسية الجلدية العصبية والقولون العصبي 

وأكد قائلا “ لو عايز تحافظ على صحتك، اسمع كلامي كطبيب بلاش تتفاعل مع كل ما تسمعه أو تقرأه”

هاني الناظر ارتفاع ضغط الدم ارتفاع ضغط الدم والسكري الدكتور هاني الناظر السوشيال ميديا الاخبار

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