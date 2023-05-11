هاني الناظر يحذر من التعامل مع الأخبار بهذه الطريقة

قال الدكتور هانى الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، إن متابعة الأخبار اليومية ومايدور على السوشيال ميديا والإنصات بكل الجوارح لقصص الأخرين يعرض الإنسان للإصابة بمشاكل صحية عديدة

وأضاف هانى الناظر فى منشور له على الفيسبوك، قائلا “بلاش تصدق أو تأخذ علي مأخذ الجد أو تتفاعل مع كل ما تسمعه أو تقرأه من اخبار ومعلومات وتقارير وحكاوي واراء واقتراحات الاخرين وامشي ورا عقلك”

وأوضح هانى الناظر أن الانفعال مع الأخبار والتقارير المختلفة يشكل ضغط كبير على الجسم خاصة إذا صاحبه التوتر وهو أحد أسرار انتشار بعض الأمراض فى السنوات الأخيرة التى يطلق عليها أمراض العصر

وأشار هانى الناظر إلى أن التفعال القوي مع القصص المأسوية والتأثر بالأحداث المختلفة فى المجتمع أو على السوشيال ميديا يزيد احتمالات الاصابة بارتفاع ضغط الدم والسكري والقلب والحساسية الجلدية العصبية والقولون العصبي

وأكد قائلا “ لو عايز تحافظ على صحتك، اسمع كلامي كطبيب بلاش تتفاعل مع كل ما تسمعه أو تقرأه”