مرض مميت | لا تستهِن بـ الالتهاب الرئوي .. علامات لجميع الأعمار

خيمت حالة من الحزن على وفاة النائب محمود بكري فى الوسط الإعلامي والسياسي بعد صراع مع المرض دام لأكثر من 70 يوما.



وفى الساعات الأولى من اليوم ، أعلن الإعلامى مصطفى بكري شقيق الكاتب الراحل خبر الوفاة بسبب الأزمة الصحية الأخيرة التى تعرض لها الكاتب محمود بكري

وما لا يعرفه كثيرون أن سبب وفاة محمود بكري المعاناة من مضاعفات شديدة نتيجة الإصابة بمرض الالتهاب الرئوي وخلل المناعة.

ويستهين الكثير من الأشخاص بمرض الالتهاب الرئوي ويعتقدون أنه مجرد مرض تنفسي بسيط وبالنسبة لهم وفاة الكاتب محمود بكري بسببه صدمة ولكنه فى الحقيقة يؤدي في بعض الحالات للوفاة حتى وإن كان الإنسان لايعانى من مشكلة فى الجهاز المناعي

محمود بكري أثناء احتجازه فى المستشفى

ووفقا لما جاء فى موقع “ كليفند كلينك” نعرض لكم أهم العلامات التى تساعدكم فى اكتشاف الإصابة بمرض الالتهاب الرئوي المتسبب فى وفاة النائب محمود بكري.



تعتمد أعراض الالتهاب الرئوي على السبب ويمكن أن تتراوح الأعراض من خفيفة إلى شديدة، وقد يكون لدى الرضع والأطفال الصغار وكبار السن أعراض مختلفة.

أعراض الالتهاب الرئوي الجرثومي



يمكن أن تتطور أعراض الالتهاب الرئوي الجرثومي تدريجيًا أو فجأة. تشمل الأعراض:

ارتفاع في درجة الحرارة (حتى 105 فهرنهايت أو 40.55 درجة مئوية).

سعال مصحوب بمخاط أصفر أو أخضر أو ​​دموي .

التعب .

تنفس سريع.

ضيق في التنفس.

سرعة دقات القلب.

التعرق أو القشعريرة.

ألم في الصدر أو ألم في البطن خاصة مع السعال أو التنفس العميق.

فقدان الشهية.

زرقة الجلد أو الشفتين أو الأظافر .

ارتباك أو تغير في الحالة العقلية.

فقدان الشهية



أعراض الالتهاب الرئوي الفيروسي



عادة ما تظهر أعراض الالتهاب الرئوي الفيروسي على مدى عدة أيام وقد تكون لديك أعراض مشابهة لأعراض الالتهاب الرئوي الجرثومي أو قد تعاني من:

سعال جاف.

صداع.

ألم عضلي.

التعب الشديد أو الضعف.

الصداع



أعراض الالتهاب الرئوي عند الأطفال الصغار



قد لا يظهر على الأطفال وحديثي الولادة أي أعراض للالتهاب الرئوي أو قد تختلف أعراضهم عن البالغين ، بما في ذلك:

حمى ، قشعريرة ، انزعاج عام ، تعرق أو احمرار الجلد.

سعال.

صعوبة التنفس أو سرعة فيه.

فقدان الشهية.

التقيؤ.

نقص الطاقة والضعف.

القلق أو الانزعاج.

صوت مع التنفس مثل الشخير

انخفاض كمية البول أو الحفاضات الأقل بللًا.

جلد شاحب.

عرج.

البكاء أكثر من المعتاد.

صعوبة الرضاعة.



أعراض الالتهاب الرئوي عند البالغين فوق 65



قد يعاني البالغون الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا أو الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة من أعراض خفيفة أو أقل وضوحًا للالتهاب الرئوي مثل السعال وضيق التنفس، قد تتفاقم أعراض الظروف الصحية المستمرة، وقد يعاني كبار السن من:

تغير مفاجئ في الحالة العقلية.

قلة الشهية.

تعب بدون سبب.



جنازة الكاتب محمود بكري تشيع اليوم من بلده قنا أما العزاء فسيكون يوم الأحد القادم فى القاهرة بمسجد عمر مكرم وذلك بعد أداء صلاة المغرب

