عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الصحة الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي يرفض خروج مرضى الأورام والقلب لتلقي العلاج خارج غزة

غزة
غزة

قال الدكتور أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، إن أعداد الضحايا شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ارتفع إلى 25 شهيدًا بينهم 6 أطفال.

وأضاف "القدرة"، في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس، أن هناك 292 من مرضى الأورام والقلب يرفض الاحتلال الإسرائيلي خروجهم لتلقي العلاج خارج قطاع غزة، والطواقم الطبية والمنشآت الصحية في قطاع غزة ليست بمنأى عن استهداف قوات الاحتلال.

وأشار إلى أنه في حالة استمرار العدوان على قطاع غزة فلن نكون قادرين على تقديم الخدمات الطبية، وتواصلنا مع الدول الشقيقة والصديقة للضغط على الاحتلال لإدخال المعدات والمستلزمات الطبية إلى قطاع غزة.

وأوضح أن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم أعتى ما لديه من قوة عسكرية ضد قطاع غزة لإحداث أضرار بشرية كبيرة بين المدنيين.

 

 

وزارة الصحة الصحة الصحة الفلسطينية العدوان الإسرائيلي قطاع غزة غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل| زيادة 25%.. بشرى سارة لـ 22 مليون مواطن مصري يوم الاثنين

480 جنيها|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب الآن بعد تدخل الحكومة العاجل

مفيش تعويم.. توقعات دولية بعدم تغيير سعر صرف الجنيه خلال الفترة الحالية

لا تتناول هذا الجزء من الدجاج نهائيا.. طبيبة عالمية تكشف التفاصيل

السعودية والإمارات تتنافسان للاستحواذ على صفقة كبيرة في مصر

الكاف يوجه صدمة لـ الترجي التونسي قبل مواجهة الأهلي

ضبط وإحضار لأستاذ جامعي هتك عرض سيدة أربعينية

انخفاض أسعار الزيت والأرز.. مفاجأة بشأن 4 سلع أساسية بعد زيادة المعروض

ترشيحاتنا

مسؤول أمريكي يتهم جنوب أفريقيا بتزويد روسيا بالأسلحة

ماذا يحدث عند قراءة سورة النبأ بعد العصر؟.. النبي أوصى بها لـ3 أسباب

ضربة روسية.. مستثمر أمريكي كبير يفجر مفاجأة مدوية بشأن التخلي عن الدولار

الحوار الوطني| رئيس غرفة سياحة الأقصر: عايزين استثمارات بصوا على شرم والغردقة

إعلان عاجل من وزير دفاع بولندا بشأن سقوط صاروخ روسي على بلاده

أسرع دعاء لقضاء الحاجة.. احرص عليه وقت السحر وقبيل الفجر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا تتناول هذا الجزء من الدجاج نهائيا.. طبيبة عالمية تكشف التفاصيل

الحفر كتير.. تصرف غريب من سائق بريطاني مع السياح جنوب لندن

ارتفاع هرمون الكورتيزول يسبب أعراضا غير متوقعة.. تعرف عليها

عمرها 20 مليون عام.. طالبة تعثر على سن حيوان مفترس في بريطانيا|صور

فيديو

اللبنانيون مصريون بالأساس وهاجروا قبل 1400 سنة .. ما القصة ؟ "فيديوجراف"

كارثة تهدد الملايين بهذه المناطق | ماذا يحدث في مياه البحار؟

خطة لزيادة الزائرين.. السياحة على مائدة الحوار الوطني| تغطية خاصة

أول امرأة تشغل هذا المنصب.. نقيب الفلاحين بكفر الشيخ سيدة |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

اﻟﻤﺰﻳﺪ