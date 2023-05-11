الصحة الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي يرفض خروج مرضى الأورام والقلب لتلقي العلاج خارج غزة

قال الدكتور أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، إن أعداد الضحايا شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ارتفع إلى 25 شهيدًا بينهم 6 أطفال.

وأضاف "القدرة"، في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس، أن هناك 292 من مرضى الأورام والقلب يرفض الاحتلال الإسرائيلي خروجهم لتلقي العلاج خارج قطاع غزة، والطواقم الطبية والمنشآت الصحية في قطاع غزة ليست بمنأى عن استهداف قوات الاحتلال.

وأشار إلى أنه في حالة استمرار العدوان على قطاع غزة فلن نكون قادرين على تقديم الخدمات الطبية، وتواصلنا مع الدول الشقيقة والصديقة للضغط على الاحتلال لإدخال المعدات والمستلزمات الطبية إلى قطاع غزة.

وأوضح أن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم أعتى ما لديه من قوة عسكرية ضد قطاع غزة لإحداث أضرار بشرية كبيرة بين المدنيين.