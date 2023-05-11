الصين تطلق قمرا صناعيا تجريبيا للاستشعار عن بعد

أعلنت جامعة "داليان" الصينية للتكنولوجيا، إطلاق قمر صناعي تجريبي، مطور من قبل الجامعة، على متن مركبة الشحن الفضائية "تيانتشو-6"، مخصص لأغراض الاستشعار عن بعد.



وذكرت وكالة الأنباء الصينية أن القمر الصناعي (كيوب سات) الذي يزن 17 كجم، يعد عالي الدقة، ومخصصا لاستشعار الأرض عن بعد، وسيعمل على التحقق من سلسلة من التقنيات المبتكرة مثل التصوير عالي الدقة بالاستشعار عن بعد، ونظام تشغيل (أوبن هارموني) المحلي شديد الموثوقية، ومكونات الأقمار الصناعية المتقدمة، وأجهزة نشر الأقمار الصناعية المتعددة فائقة الخفة.



وقال البروفيسور شيا جوانج تشينج، كبير مصممي القمر الصناعي: الحمولة الرئيسية للقمر الصناعي هي كاميرا عالية الدقة متعددة الأطياف قادرة على تحقيق رصد منخفض التكلفة وعالي الدقة للمحيط والأرض في المدار.



وسيجري إطلاق القمر الصناعي في الوقت المناسب بعد التحام مركبة الشحن الفضائية "تيانتشو-6" بالمحطة الفضائية.

