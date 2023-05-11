عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رئيس "مطوري القاهرة الجديدة": إعلان الحكومة عقد مؤتمر اقتصادي يعطي طمأنة للمستثمرين

صدى البلد

أكد المهندس محمد البستانى، رئيس جمعية مطورى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، أن إعلان رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، لعقد مؤتمر اقتصادى عالمى، بحضور وسائل إعلام أجنبية، وذلك للحديث عن جهود مصر والحكومة لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية الاقتصادية، وكيف نجحت مصر فى تفادى أزمات فشلت دول كبرى فى مواجهتها، يمثل رسالة طمأنة للمستثمرين للاستثمار فى مصر.

وأضاف المهندس محمد البستانى، أن سياسة الحكومة المصرية فى الفترة الأخيرة تغيرت بشكل جذرى، فالحكومة تعتمد على مبدأ المصارحة والشفافية فى مختلف القضايا الهامة وخاصة الاقتصادية، بحيث توضح لمجتمع رجال الأعمال كافة التحديات والجهود المبذولة، فضلا عن أن ذلك يأتى بالتزامن مع استمرار انعقاد جلسات الحوار الوطنى، والذى يناقش كافة القضايا المجتمعية والاقتصادية للمجتمع المصرى، ويستعرض الحلول والمقترحات المقدمة من أطراف الحوار الوطنى.

وأشار إلى أن المؤتمر الاقتصادى من المقرر أن يستعرض فيه رئيس الوزراء دور اللجنة المشكلة لحل مشاكل المستثمرين فى مصر، والتى ساهمت فى حل نحو 80% من المشاكل التى تم عرضها على اللجنة، فضلا عن المؤتمر من المتوقع أن يناقش أيضا جهود الحكومة فى مواجهة التحديات والأزمات الاقتصادية، وكذلك اشكالية طرح الشركات المملوكة للدولة فى البورصة، وبرنامج رد أعباء الصادرات، ووثيقة ملكية الدولة.

ونوه بأن المؤتمر الاقتصادى وما سيتم فيه، سيكون رسالة طمأنة للمستثمرين ورجال الأعمال فى مصر، ومن ثم سيكون له دور فى جذب استثمارات أجنبية، من خلال استعراض الفرص الاستثمارية داخل مصر، واستغلال تواجد وسائل إعلام أجنبية من مختلف دول العالم، فضلا عن استعراض الأزمات والحلول المقدمة سيجعل مجتمع رجال الأعمال على دراية كاملة بخطة ورؤية الحكومة المصرية فى مواجهة الأزمات الاقتصادية، وهو ما يعمل على وضع خطط مستقبلية لإمكانية تحويل الأزمات لمزايا يمكن الاستفادة منها، وذلك كما حدث مع أزمة فيروس كورونا .
وأكد أن وثيقة سياسة ملكية الدولة هدفها وضع إطار تنظيمي واضح ومحدد لينظم العلاقة بين الأنشطة الاقتصادية فى الدولة والقطاع الخاص، لافتا إلى أن من ضمن آليات وثيقة الدولة أن تحتفظ الأخيرة بملكية الأصل، ولكن الإدارة والتشغيل بالكامل للقطاع الخاص. 

وألمح إلى أن هناك بعض المشروعات تحتاج إلى التوسع وزيادة رأس المال فيدخل القطاع الخاص ويقوم بعمل زيادة في رأس المال

مؤتمر اقتصادى عالمى الأزمة العالمية الاقتصادية الازمة العالمية الحكومة المصرية الحوار الوطني العاصمة الادارية الفرص الاستثمارية القطاع الخاص المؤتمر الاقتصادي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل| زيادة 25%.. بشرى سارة لـ 22 مليون مواطن مصري يوم الاثنين

480 جنيها|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب الآن بعد تدخل الحكومة العاجل

مفيش تعويم.. توقعات دولية بعدم تغيير سعر صرف الجنيه خلال الفترة الحالية

لا تتناول هذا الجزء من الدجاج نهائيا.. طبيبة عالمية تكشف التفاصيل

السعودية والإمارات تتنافسان للاستحواذ على صفقة كبيرة في مصر

الكاف يوجه صدمة لـ الترجي التونسي قبل مواجهة الأهلي

ضبط وإحضار لأستاذ جامعي هتك عرض سيدة أربعينية

انخفاض أسعار الزيت والأرز.. مفاجأة بشأن 4 سلع أساسية بعد زيادة المعروض

ترشيحاتنا

مسؤول أمريكي يتهم جنوب أفريقيا بتزويد روسيا بالأسلحة

ماذا يحدث عند قراءة سورة النبأ بعد العصر؟.. النبي أوصى بها لـ3 أسباب

ضربة روسية.. مستثمر أمريكي كبير يفجر مفاجأة مدوية بشأن التخلي عن الدولار

الحوار الوطني| رئيس غرفة سياحة الأقصر: عايزين استثمارات بصوا على شرم والغردقة

إعلان عاجل من وزير دفاع بولندا بشأن سقوط صاروخ روسي على بلاده

أسرع دعاء لقضاء الحاجة.. احرص عليه وقت السحر وقبيل الفجر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا تتناول هذا الجزء من الدجاج نهائيا.. طبيبة عالمية تكشف التفاصيل

الحفر كتير.. تصرف غريب من سائق بريطاني مع السياح جنوب لندن

ارتفاع هرمون الكورتيزول يسبب أعراضا غير متوقعة.. تعرف عليها

عمرها 20 مليون عام.. طالبة تعثر على سن حيوان مفترس في بريطانيا|صور

فيديو

اللبنانيون مصريون بالأساس وهاجروا قبل 1400 سنة .. ما القصة ؟ "فيديوجراف"

كارثة تهدد الملايين بهذه المناطق | ماذا يحدث في مياه البحار؟

خطة لزيادة الزائرين.. السياحة على مائدة الحوار الوطني| تغطية خاصة

أول امرأة تشغل هذا المنصب.. نقيب الفلاحين بكفر الشيخ سيدة |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

اﻟﻤﺰﻳﺪ