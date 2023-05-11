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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لأول مرة.. تركيب مسار مترو جامعة القاهرة بطريقة الدفع بدون استخدام أوناش ثقيلة

مسار المترو
مسار المترو

أعلنت الهيئة القومية للأنفاق الانتهاء من  إتمام المرحلة الأولى والأساسية من تركيب الجزء الخاص بمسار المترو المار أعلى محطة مترو جامعة القاهرة بطريقة الدفع بدون استخدام أوناش ثقيلة أو معدات رفع ثقيل في سابقة هي الأولى من نوعها في مصر.


وذلك خلال العملية التي تمت خلال الفترة القليلة الماضية على مدار يومين وقد تم التنفيذ من خلال  دفع الهيكل المعدني المزدوج الحامل لخطي المترو والذي يشكل جزء من المرحلة الثالثة  من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى أحد مشروعات الهيئة القومية للأنفاق التابعة لوزارة النقل  في المسافة أعلى محطة جامعة القاهرة الحالية .

وأشار بيان الهيئة القومية للأنفاق إن  وزن الهيكل المعدني المنفذ يبلغ حوالي 500 طن بطول أساسي 73 م وتم دفع الهيكل ليعبر المسافة أعلى محطة جامعة القاهرة والتي تم اغلاقها أمام الجمهور لمدة يومين لتنفيذ الاعمال مع استمرار الحركة العادية لتشغيل مترو الخط الثاني طوال مدة التنفيذ  
وقد تم التنفيذ باستخدام هياكل معدنية مؤقتة تبلغ 24 م في الامام و 17 م من الخلف للتوجيه وحمل الثقل الموازن للحفاظ على توازن واتجاه الهيكل أثناء عملية الدفع

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