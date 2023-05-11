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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تعيين سفير مقيم.. قرار عاجل من الرئيس العراقي بشأن السعودية

رئيس العراق
رئيس العراق

أصدر الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد قرارا بتعيين صفية طالب السهيل  سفيرا مقيما ومفوضا فوق العادة لدي المملكة العربية السعودية.

وطالب المرسوم الصادر عن رئيس الجمهورية العراقي وزير الخارجية بضرورة تنفيذ المرسوم الجمهوري رقم 12.

ويشار الي ان العراق لعبت دورا كبيرا فيما وصلت إليه العلاقات الإيرانية السعودية  حيث اتفاق لاستئناف العلاقات الدبلوماسية. وكانت المفاوضات بين البلدين قد بدأها العراق، لكن الاتفاق النهائي تم التوصل إليه ووقعه قادة الأمن القومي للبلدين في العاصمة الصينية بكين. وأشاد كلا البلدين بعد ذلك بوساطة العراق السابقة، وتأمل بغداد في أن تجد لنفسها دورًا إضافيًا.


وانقطعت العلاقات بين طهران والرياض منذ عام 2016. وللعراق حدود طويلة مع كلا البلدين وهو موطن لملايين الشيعة والسنة.

بين عامي 2019 و 2021، وقع عدد من الهجمات ضد المملكة العربية السعودية، تم إلقاء اللوم في بعضها على الميليشيات العراقية المدعومة من إيران.

في محاولة لتخفيف التوترات، بدأ العراق وساطة بين إيران والسعودية. وبدأت المبادرة في عام 2019، وتمرير معظمها رسائل بين الجانبين، تم تسليمها عبر أجهزة المخابرات العراقية، التي كان يرأسها في ذلك الوقت مصطفى الكاظمي، قبل عام من توليه رئاسة الوزراء.

عندما وصل الكاظمي إلى رئاسة الوزراء منتصف عام 2020، تطورت المفاوضات إلى محادثات وجهاً لوجه بين الوفود في بغداد. وعقدت خمس جلسات تفاوضية بين عامي 2020 و 2022.

وأسفرت الاجتماعات عن حج ناجح للإيرانيين في السعودية عام 2022، عندما شارك الوفد الرسمي الإيراني، بما في ذلك ممثل المرشد الأعلى، في الحج.

كما ساهمت المحادثات المباشرة في وقف إطلاق النار في اليمن العام الماضي، فضلاً عن تسهيل السعوديين نقل السفير الإيراني لدى اليمن حسن إيرلو إلى طهران بعد إصابته بـ COVID-19 أواخر عام 2021 الذي توفي بعد أيام قليلة.

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الرئيس العراقي الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد العلاقات الدبلوماسية طهران والرياض الاتفاق النهائي

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