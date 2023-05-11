بركاتك يا أهلي| كاف يصعق الترجي بقرار صادم.. و10 غيابات مؤكدة

تتوالى الأزمات على نادي الترجي التونسي، قبل مواجهة الأهلي، غدا الجمعة، على الملعب الأولمبي برادس، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

المثير للدهشة أن معظم الفرق التي تواجه الأهلي في دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم تنهال عليها الأزمات بشكل مفاجئ، ففي دور المجموعات تلقى الهلال السوداني خطابا من الكاف بخوض مبارياته على أرضه بدون حضور جماهيري قبل أيام من مواجهة الأهلي، وفي ربع النهائي عاني الرجاء المغربي من غيابات مؤثرة في صفوفه قبل لقاء الذهاب وعقب وداع الفريق المغربي للبطولة، تقدم عزيز البداروي باستقالته من رئاسة النادي، والآن يعاني من الترجي من أزمات بالجملة نستعرضها في هذا التقرير.

3 أزمات تضرب الترجي قبل لقاء الأهلي:

تأكيد عقوبة لجنة الانضباط

وفقا لإذاعة “موزاييك” التونسية، اليوم الخميس، فإن لجنة الاستئناف بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، رفضت رسميا طعن نادي الترجي، وتم تأكيد العقوبات التي أصدرتها لجنة الانضباط ضد النادي التونسي بشكل نهائي.





كانت لجنة الانضباط في الكاف قررت وقت سابق معاقبة نادي الترجي بحرمانه من جماهيره لمدة 4 مباريات قادمة علي ملعبه مع إيقاف تنفيذ مباراتين خلال 12 شهرا، وعقوبة مالية قدرها 300 ألف دولار، بسبب الشغب الجماهيري في لقاء شبيبة القبائل.

وتطبق عقوبة حرمان الترجي من جماهيره بداية من مواجهة الأهلي، غدا الجمعة، على الملعب الأولمبي حمادي العقربي.

10 غيابات مؤكدة



أكدت تقارير صحفية تونسية، خروج معز بن شريفية، حارس مرمى الترجي، من حسابات الجهاز الفني أمام الأهلي بسبب الإصابة، لينضم إلى قائمة الغائبين والتي تضم حمدو الهوني وغيلان الشعلالي ورياض بن عياد ومحمد شرارة وهاني عمامو ورائد بوشنيبة ومالك النهري وزين الدين ساسي والوهابي.

أزمة ثقة

يعاني الترجي من أزمة ثقة في الفترة الأخيرة، على الصعيد المحلي خسر الفريق آخر مباراتين في الدوري التونسي ضد الصفاقسي بهدف دون رد، وأمام الإفريقي بنفس النتيجة.

كما أكدت تقارير صحفية، أن نبيل معلول، المدير الفني لفريق الترجي التونسي، يواجه شبح الإقالة من منصبه حال وداع دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي.

يذكر أن آخر مباراة جمعت الأهلي والترجي على ملعب رادس في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا عام 2021، وفاز الأهلي بهدف نظيف سجله محمد شريف.