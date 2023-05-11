الكاف يوجه صدمة لـ الترجي التونسي قبل مواجهة الأهلي

قررت لجنة الاستئناف بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم رفض استئناف الترجي التونسي بشأن تخفيف قرار منعه من الجماهير 4 مباريات بداية من مباراة الأهلي المقبلة.

ويدخل الأهلي في مواجهة قوية عندما يحل ضيفا أمام الترجي مساء الجمعة المقبل في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين الأهلي والترجي في تمام الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة وسيتم إذاعتها عبر قناة بي إن سبورت المشفرة.

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، برئاسة محمد الدماطي عضو مجلس الإدارة، إلى مطار قرطاج، بعد رحلة استغرقت ما يقرب من ثلاث ساعات ونصف الساعة منذ إقلاع الطائرة من مطار القاهرة.

وتأهل الأهلي إلى الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا بعد تخطي الرجاء المغربي في الدور ربع النهائي بمجموع لقاءي الذهاب والعودة، حيث فاز الفريق بهدفين دون رد في مباراة الذهاب على استاد القاهرة، وانتهت مباراة العودة بالتعادل السلبي على المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء.