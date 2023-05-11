عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فيلم الحفرة يفوز بجائزة لجنة التحكيم في أسبوع زاوية للأفلام القصيرة

فيلم الحفرة
فيلم الحفرة

حصد فيلم الحفرة للمخرج عمرو عابد والمنتج كريم قاسم جائزة لجنة التحكيم في أسبوع زاوية للأفلام القصيرة المقدمة من شركة أفلام مصر العالمية، وذلك خلال فعاليات الدورة السابعة التي انطلقت يوم 3 مايو الماضي.

وكان الفيلم قد فاز مؤخرًا بجائزة أفضل فيلم قصير في مهرجان ماكيشمثران السينمائي الدولي بالهند، وتنويه خاص من مهرجان كيز برلين السينمائي الدولي بينما شارك في مهرجانات سينمائية مختلفة من بينها مهرجان غو للأفلام القصيرة، مهرجان زيمبابوي السينمائي الدولي.

الأربعاء.. المخرج خيري بشارة يوقع روايته الأولى «الكبرياء الصيني» في سينما زاوية

تعرف على جدول و مواعيد أفلام مهرجان نجيب محفوظ في سينما زاوية

ومهرجان The Underground Cinema Films Awards أحد أكبر المهرجانات الدولية في أيرلندا، ومهرجان بونه السينمائي بالهند، وقد حظي فيلم الحفرة على عرضه العالمي الأول في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث نافس في المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة ونال استحسان الجمهور والنقاد.

ويعتبر الفيلم هو أولى التجارب الإخراجية للنجم عمرو عابد، ويقوم ببطولته الممثلان صدقي صخر وأحمد بنهاوي وهو من إنتاج النجم كريم قاسم، وتدور أحداث الفيلم في منطقة نائية على أطراف القاهرة، تحدث مواجهة بين رجلين تتبدل بها الشخصيات وتدفعهما للحافة كاشفة الجانب المظلم في علاقتهما.

فيلم الحفرة الحفرة عمرو عابد كريم قاسم مهرجان ماكيشمثران مهرجان ماكيشمثران السينمائي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل| زيادة 25%.. بشرى سارة لـ 22 مليون مواطن مصري يوم الاثنين

بركاتك يا أهلي| كاف يصعق الترجي بقرار صادم.. و10 غيابات مؤكدة

480 جنيها|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب الآن بعد تدخل الحكومة العاجل

السعودية والإمارات تتنافسان للاستحواذ على صفقة كبيرة في مصر

قرار عاجل من الصحة العالمية بشأن جدري القرود

مفيش تعويم.. توقعات دولية بعدم تغيير سعر صرف الجنيه خلال الفترة الحالية

صفقة سوبر.. هل يتعاقد الزمالك مع نجمه السابق ومحبوب جماهيره؟

لا تتناول هذا الجزء من الدجاج نهائيا.. طبيبة عالمية تكشف التفاصيل

موضوعات متعلقة

مايا دياب تستعد لطرح ألبوم MyMayaV

المطرب حاتم المصري | تفاصيل حلقة سعد مولعها نار .. اليوم

للمرة الرابعة.. عمرو الشاذلي يتعاون مع أصالة في أغنية جديدة

بحضور النجوم.. صندوق التنمية الثقافية يكرم مسلسلي "حضرة العمدة" و "عملة نادرة"

رانيا يوسف توجه رسالة لـ رئيس مهرجان تونس

مروان موسى يطرح أغنية جديدة بعنوان روك ستار.. فيديو

جومانا مراد : تعرضت للهجوم بعد وفاة بنتي

رأيت النبي في المنام.. تعليق جديد من خالد الفايد بعد اعتزال الغناء

ترشيحاتنا

زلزال قوي يضرب تركيا .. تفاصيل

وصول العينات..الصين تبدأ في تنفيذ أولى خطوات إمكانية البناء على سطح القمر

رئيس الوزراء يوجّه بتسريع خروج شحنات الأدوية والمستلزمات من الموانئ

شذى هاني: إتاحة المرافق لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة

قوته 6.1 علي ريختر.. زلزال عنيف يضرب اليابان

مقرر لجنة الصناعة : الإنتاجية إسهامها قوي جدا في الاقتصاد المصري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الطريق ممهد لصعود الأهلي للنهائي| تفاصيل 3 أزمات تضرب الترجي التونسي

لن تصدق ماتفعله العلاقة الحميمية في الذاكرة | بالأدلة العلمية

لا تتناول هذا الجزء من الدجاج نهائيا.. طبيبة عالمية تكشف التفاصيل

الحفر كتير.. تصرف غريب من سائق بريطاني مع السياح جنوب لندن

فيديو

اللبنانيون مصريون بالأساس وهاجروا قبل 1400 سنة .. ما القصة ؟ "فيديوجراف"

كارثة تهدد الملايين بهذه المناطق | ماذا يحدث في مياه البحار؟

خطة لزيادة الزائرين.. السياحة على مائدة الحوار الوطني| تغطية خاصة

أول امرأة تشغل هذا المنصب.. نقيب الفلاحين بكفر الشيخ سيدة |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

اﻟﻤﺰﻳﺪ