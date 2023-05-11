فيلم الحفرة يفوز بجائزة لجنة التحكيم في أسبوع زاوية للأفلام القصيرة

حصد فيلم الحفرة للمخرج عمرو عابد والمنتج كريم قاسم جائزة لجنة التحكيم في أسبوع زاوية للأفلام القصيرة المقدمة من شركة أفلام مصر العالمية، وذلك خلال فعاليات الدورة السابعة التي انطلقت يوم 3 مايو الماضي.

وكان الفيلم قد فاز مؤخرًا بجائزة أفضل فيلم قصير في مهرجان ماكيشمثران السينمائي الدولي بالهند، وتنويه خاص من مهرجان كيز برلين السينمائي الدولي بينما شارك في مهرجانات سينمائية مختلفة من بينها مهرجان غو للأفلام القصيرة، مهرجان زيمبابوي السينمائي الدولي.

ومهرجان The Underground Cinema Films Awards أحد أكبر المهرجانات الدولية في أيرلندا، ومهرجان بونه السينمائي بالهند، وقد حظي فيلم الحفرة على عرضه العالمي الأول في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث نافس في المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة ونال استحسان الجمهور والنقاد.

ويعتبر الفيلم هو أولى التجارب الإخراجية للنجم عمرو عابد، ويقوم ببطولته الممثلان صدقي صخر وأحمد بنهاوي وهو من إنتاج النجم كريم قاسم، وتدور أحداث الفيلم في منطقة نائية على أطراف القاهرة، تحدث مواجهة بين رجلين تتبدل بها الشخصيات وتدفعهما للحافة كاشفة الجانب المظلم في علاقتهما.