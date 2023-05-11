اللحظات الأولى لـ سقوط صاروخ على منزل جنوب تل أبيب |فيديو

قالت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم، إن الرشقة الصاروخية التي أطلقت من غزة أسفرت عن سقوط صاروخ على منزل في رحوفوت جنوب تل أبيب.

وأكدت، أن هناك وابلا من الصواريخ أطلق باتجاه جنوب إسرائيل، مما أسفر عن تدمير العديد من المباني وإصابة بعض المستوطنين.

وأضافت هيئة الإسعاف الإسرائيلية، أن هناك إصابتين نتيجة سقوط صاروخ على منزل في رحوفوت جنوب تل أبيب.

وجاءت تلك التحركات الفلسطينية بعد استهداف قوات الاحتلال لمنزل أحمد أبو دقة باستخدام طائرة مسيرة، ما أسفر عن استشهاده.

وجاءت تلك الغارات الإسرائيلية ردا على إطلاق الفصائل الفلسطينية ما يقرب من 500 صاروخ نحو تل أبيب، حيث أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت أن سلاح الجو ألقى مئات القنابل على أهداف في قطاع غزة، وتم توجيه ضربات قاسية على أماكن إطلاق الأسلحة والصواريخ للجهاد بغزة، وتم استهداف مئات المنصات، موضحا أن المقاومة استهدفت إسرائيل الأربعاء بـ 400 صاروخ على مدن الجنوب ووسط إسرائيل.