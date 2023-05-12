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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الأسبوع القادم.. جامعة حلوان تطلق برنامجا تدريبيا عن الإحصاء التحليلي

جامعة حلوان
جامعة حلوان

 


تواصل  جامعة حلوان تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين و اعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، حيث تهدف الي  لتنمية القدرات و المهارات و يتم ذالك  بالتعاون بين المركز و مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.


وتقام اغلب هذه الدورات بنظام الاون لاين عبر أبلكيشن “تايمز” و"زووم"، ويقام البعض منها حضوريا داخل قاعات دار الضيافة بالجامعة وسط إجراءات احترازية  .


وكشف المركز بأنه يتم التسجيل و الاشتراك فى البرامج  التدريبية الخاصة باعضاء هيئة التدريس  عبر هذا الرابط :
https://forms.gle/aHvFRP8UWGcg2w6C6.

و من هذه الدورات يقدم  المركز يوم ٢٣ مايو عن الاحصاء التحليلي  بالجامعات

ويتم تنفيذ هذه البرامج   تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز، في إطار تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات والإدارات المركزية.

 

أعضاء هيئة التدريس البرامج التدريبية البرامج التدريبية الخاصة باعضاء هيئة التدريس Jobs Education

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