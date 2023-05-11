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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القومي للمرأة يشارك في افتتاح الوحدة الآمنة بكلية طب جامعة قناة السويس

صدى البلد

شارك المجلس القومي للمرأة صباح اليوم فى افتتاح وحدة المرأة الآمنة بكلية طب جامعة قناة السويس بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة وللسكان بحضور ممثلى من جميع الجهات.


استهلت الدكتورة عبير هجرس وكيلة كلية الطب لشئون البيئة كلمتها بالإشادة بهذه الشراكة المثمرة التى تهدف لإعداد كوادر طبية فى مجال مناهضة العنف ضد المرأة و تجهيز عيادة خاصة لاستقبال المعنفات.


وأكد الدكتور ناصر مندوه رئيس جامعة قناة السويس حرص الجامعة على التحسين المستمر لجودة الخدمات الصحية و تفعيل استجابة القطاع الطبى لاحتياجات السيدات التى تتعرض للعنف.


وأكدت أمل عبد المنعم مديرة مكتب شكاوى المرأة بالمجلس أهمية دور القطاع الطبى فى مناهضة العنف ضد المرأة حيث ان الفريق الطبى من اهم النقاط الاولى لاتصال ضحايا العنف مع الخدمات مشيرة إلى أهمية تفعيل نظام احالة داخلى بين الأقسام ونظام إحالة خارجى مع الجهات والقطاعات المعنية بمناهضة العنف لتلبية جميع احتياجات المعنفات.


وعبرت فريدريكا مايير ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان عن فخرها بالشراكة  مع المجلس القومى للمرأة والمستشفيات الجامعية للقضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات مثل القضاء على ختان الاناث والزواج المبكر واستخدام وسائل تنظيم الأسرة.


وتوجه الدكتور أحمد السقا عميد كلية الطب بالشكر للمجلس القومى للمرأة و صندوق الامم المتحدة للسكان على حرصهم على انشاء عيادة للمرأة الامنة فى كلية طب قناة السويس والتو سوف تخدم منطقة قناة السويس وأكد دعمه المستمر للعيادة وعمل الدعاية اللازمة بين كل التخصصات حتى تؤدى الدور الذى أنشئت من أجله على أكمل وجه.


ومن الجدير بالذكر أن وحدات المرأة الآمنة تقدم خدماتها على أيدى أطباء و هيئة تمريض مدربين على كيفية تقديم الدعم النفسي الأولى و إدارة الحالة و الإحالة للجهات الداعمة و العاملة في مجال مناهضة العنف ضد المرأة ، وتستقبل وحدات المرأة الآمنة ضحايا العنف البدني والجنسي والنفسى وأيضا اللواتى تمت إحالتهن من عيادات و اقسام المستشفى المختلفة او اللاتى ترددن على قسم  الطوارئ بقصد العلاج من الاصابة او الاعتداء ، اما بصورة شخصية أو عن طريق الإحالة من الجهات الشرطية أو القضائية، بالإضافة إلى أنه تم افتتاح 9 وحدات للمرأة الامنة حتى الان  ( القاهرة – عين شمس- المنصورة – اسيوط – المنيا – بنى سويف – بنها – 6 اكتوبر– قناة السويس ) بالشراكة بين المجلس القومى للمرأة و صندوق الامم المتحدة للسكان، كما تم توقيع بروتوكولات تعاون مع 5 جامعات جديدة و جارى تدريب الفريق الطبى بها وهم الجامعة الحديثة للتكنولوجيا و المعلومات، الدلتا، الزقازيق، طنطا، والاسكندرية، و سيتم افتتاحها بنهاية هذا العام.

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