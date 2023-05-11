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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مستقبلهم في خطر.. تحول المناخ يتسبب بتغيير أشكال الطيور

الطيور
الطيور

أصبحت أحجام الطيور في جميع أنحاء الأمريكتين أصغر وأطول جناحًا مع ارتفاع درجات حرارة كوكب الأرض.

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وبحسب الدراسة المنشورة في دورية الأكاديمية الوطنية للعلوم "PNAS"، فإن أحجام الأنواع الأصغر تتغير بشكل أسرع.

 

قاست الدراسة التغيرات في حجم الجسم وطول الجناح في أكثر من 86 ألف عينة من الطيور على مدى أربعة عقود، في كل من أمريكا الشمالية والجنوبية.

 

وتوصلت إلى أن حجم جسم الطيور تقلص بشكل واسع النطاق مع زيادات متزامنة في طول الجناح، بينما حدثت هذه العملية بشكل أسرع نسبيًا في أنواع الطيور الأصغر.

 

وقالت إنه على ما يبدو أن أنواع الطيور الأصغر تتحول بشكل أسرع من أنواع الطيور الكبيرة استجابة لتغير المناخ.

 

وفسرت الدراسة ذلك بأن لدى الطيور الأصغر معدلات أيض أعلى (عملية توليد الطاقة) وتتطلب المزيد من الطعام لكل وحدة من وزن الجسم، ما قد يجعلها أكثر حساسية للتغيرات في بيئتها.

 

 

الطيور درجات الأرض

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