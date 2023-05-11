لم نستورد منذ الثمانينات..ثروت الزيني: لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن والبيض.. فيديو

قال الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، إن حجم الاستثمار في قطاع الدواجن تخطى حاجز الـ 100 مليار جنيه.



وأضاف الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “المصري أفندي”، المُذاع عبر فضائية “المحور”،: “صناعة الدواجن في مصر تضاعفت بنسبة 80% في الفترة من 2010 حتى الآن”، متابعا: “نستهدف انتاج ملياري طائر في 2030”.

وأشار: “لدينا انتاج واكتفاء ذاتي من الدواجن والبيض ولم نستورد طبق بيض واحد من الثمانينات”، موضحا: “ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء جعلت البروتين الأول للمواطن هو الدواجن”.

وأوضح: “صناعة الدواجن كثيفة العمالة وذات استثمارات ضخمة وتعرضت لتحديات غير مسبوقة على مدى نشأتها”، لافتا: “نرحب باستمرار الحكومة بالإفراج عن الأعلاف”.

ولفت الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن،: “في عام 2030 مطلوب مضاعة انتاجنا من البيض من 14 مليار بيضة إلى 22 مليار بيضة ومن 1.4 مليار دجاجة إلى 2.2 مليار دجاجة”.

وأكد الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن،: “هناك نمو سكاني وزيادة على طلب الدواجن والسوق المصري سوق كبير وجاذب لأي استثمارات سواق محلية أو خليجية”.