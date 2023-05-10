انفراجة جديدة في أسعار الدواجن والأعلاف.. ماذا فعلت الحكومة؟

تتحرك الحكومة في كافة الاتجاهات لتوفير متطلبات السوق المصري، خاصة من الأعلاف والتي تدخل في صناعات هامة وكثيرة، كما أن أي نقص بها يزيد من ارتفاع أسعار الدواجن.

أسعار الدواجن والأعلاف

انفراجة أسعار الدواجن

وتراجعت أسعار العلف خلال الفترة الماضية، نظرًا لزيادة الافراجات عن شحنات الأعلاف الراكدة في الموانئ، وهو ما أدى إلى انخفاض طفيف في أسعار الدواجن داخل الأسواق المصرية، وسط توقع بتراجع جديد في أسعار الدواجن مع تتابع الإفراج المنتظم عن شحنات الأعلاف.

وقال ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن هناك جزءا كبيرا من قطاع الإنتاج الحيواني والدواجن البياض يستخدم القمح كبديل للعلف بدلا من الذرة الصفراء وفول الصويا.

ولفت إلى أن هذا الاعتماد نتيجة تراجع أسعار القمح مقارنة بالذرة، مشيرا إلى أن ذلك يعتبر مؤشر سلبي، مؤكدا على أهمية زيادة الإفراجات من العلف (الذرة الصفراء والصويا) حتى تنخفض أسعار الأعلاف وهو ما يخفض التكلفة في السوق.

وأضاف الزيني في تصريحات تليفزيونية، أن أكثر من 75% من تكلفة إنتاج الدواجن والبيض في مصر في حصيلة الأعلاف، مشيرا إلى أن المكون الرئيسي للأعلاف هو الذرة الصفراء والصويا.

وسجلت أسعار الأعلاف في الأيام الماضية، تراجعا بقيمة 1000 جنيه و1500 جنيه.

أسعار الدواجن والأعلاف

أسعار الأعلاف عند التجار

وجاءت أسعار الأعلاف كالتالي:

سعر طن العلف من الذرة الصفراء انخفض لمستويات 16.000 جنيه بدلًا من 20.000 جنيه.

سعر طن العلف المخصص لتسمين الدواجن تراوح بين 28000 جنيه و28800 جنيه.

سجل سعر علف الماشية قيمة 19000 جنيه للطن.

تراوح سعر أعلاف البط ودواجن البيض نحو 24700 جنيه إلى 27000 ألف جنيه.

أسعار الذرة البرازيلي والأوكراني تسجل 15.500 جنيه للطن.

سعر طن الجيلوتين المستورد بروتين 60% سجل 50000 جنيه للمستورد.

فيما شهدت أسعار الدواجن "الفراخ" استقرارا في الأسواق، حيث "انخفضت أسعار الدواجن الأمهات لتسجل 55 جنيها، بدلاً من 56 جنيها للكيلو، لتصل للمستهلك بسعر 62 جنيها، بانخفاض قيمته جنيه واحد.

كما انخفضت أسعار الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء"، لتسجل 74 جنيها، بدلا من 75 جنيها، لتصل للمستهلك بسعر 83 جنيها، بانخفاض قيمته جنيه واحد.

واستقرت أسعار الدواجن البلدي بالمزرعة لتسجل الآن 99 جنيها، وتصل للمستهلك بسعر 105 جنيهات.

أسعار الدواجن والأعلاف

أسباب ارتفاع الأسعار

وسجلت أسعار البانيه 165 جنيها، ويختلف السعر بحسب المنطقة السكنية، فيما سجلت أسعار الأوراك قيمة تتراوح بين 75 و81 جنيها للكيلو، بحسب المنطقة السكنية.

وسجلت أسعار الكبد والقوانص سعر يتراوح بين 65 و70 جنيها للكيلو، فيما وصلت أسعار الأجنحة قيمة تتراوح بين 45 و60 جنيها.

والجدير بالذكر، أن ارتفاع أسعار الأعلاف يرجع إلى النقص الشديد في الخامات التي تدخل في صناعة الأعلاف مثل الصويا والذرة وغيرهم كما أنها إذا تواجدت تكون بأسعار مرتفعة حيث أنها تأثرت بالتغير الكبير في أسعار الدولار مؤخرًا، بالإضافة إلى توقف بعض المصانع التى تصنع الأعلاف.

وكانت تلك الأسعار المرتفعة آثار سلبية على أسعار الدواجن، حيث ارتفعت أسعارها بشكل ملحوظ وأيضا ارتفاع أسعار الكتكوت، كما اضطر العديد من مربي الدواجن على ذبح فراخ الأمهات لعدم توافر الأعلاف وأحجم أصحاب المزارع عن الإنتاج واضطروا إلى قفل مزارع الدواجن.

كما كانت أحد الأسباب الرئيسية في عدم توافر الأعلاف هو عدم الإفراج عن كميات كبيرة من الأعلاف بالجمارك المصرية والتي أدت إلى حالة من الركود وارتفاع الأسعار، مطالبا بسرعة الإفراج عنها حتى تعود حركة البيع والشراء مرة أخرى إلى الأسواق المصرية.

كما أن مربي الدواجن لم يعد يستطيع هذه الأيام تحمل تكلفة الكتكوت والأعلاف بالإضافة إلى أسعار العمالة والكهرباء والغاز والنقل أيضًا، والتي ترفع من سعر الدواجن بالأسواق المحلية، مما أثر على أعداد كبيرة من المربين ومزارع الدواجن، كما أن غلق عدد من المزارع والمصانع أثر على دخل عديد من الأسر المصرية والعمالة اليومية.