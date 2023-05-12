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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لحظة وصول مرتضى منصور لنادي الزمالك

صدى البلد

التقطت عدسات موقع صدي البلد لحظة وصول مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك للنادي لبدء المؤتمر الصحفي.

وظهر مرتضي منصور في الفيديو وهو غير قادر علي الحركة و" المشي “ حيث حاوطته الجماهير لدعم و هتفت باسمه ”مرتضى مرتضى ".

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أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه سبق واستعاد أرض النادي بالسادس من أكتوبر بعدما سبق وتم إلغاء التخصيص بسبب التأخر في سداد قيمة الأرض.


وأضاف رئيس النادي قائلا: "حصلنا على كافة التراخيص الخاصة بالإنشاءات في فرع النادي بالسادس من أكتوبر وتراخيص المرافق، وبدأنا نعمل وصدر وقتها قرار تجميد المجلس، وعندما عدنا مجددا وبدأنا العمل في الفرع مرة أخرى تم حبسه".
وأكد مرتضى منصور أنه عندما بدأت الانشاءات في فرع النادي خلال الفترة الماضية صدر قرار بعزلي، وشدد على أنه سبق وأن أسند مجلس الإدارة انشاء النادي لشركة حكومية في الفترة الماضية.


وأضاف أن الزمالك تسلم خطابا مؤخرا يتضمن تهديد بسحب أرض النادي في السادس من أكتوبر في حالة عدم استكمال الانشاءات في فرع الزمالك بأكتوبر.

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