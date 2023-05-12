أحمد مرتضى : لن أخون رئيس الزمالك

قال أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادى الزمالك إنه يرفض خيانة رئيس النادى المستشار مرتضى منصور بتولى مسئولية القائم بأعمال رئيس النادى وتنفيذ قرار عزل المجلس لمرتضى منصور.

وشدد أحمد مرتضى أن مجلس سيستمر بكامل هيئته أو يرحل بكامل هيئته إذا ما أراد الوزير الحفاظ على استقرار القلعة البيضاء فى ظل قتال المجلس من أجل توفير موارد مالية لتيسير الامور في الزمالك بعد الحجز على أرصدته بالبنوك.



فيما أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن النادي مقبل على كارثة رياضية، وهو ما أكدته من قبل في حديثي مع أعضاء الجمعية العمومية.



وأضاف رئيس النادي في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم :" جهزت عدة ملفات سيتم إرسالها للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والمحكمة الرياضية "كاس" ضد الاتحاد المصري لكرة القدم وضد النادي الأهلي.



وقال مرتضى منصور: "أول ملف هو التدخل الحكومي من أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بحل مجلس إدارة الزمالك في عام 2020، وثاني ملف هو العنصرية والتنمر ضد بعض لاعبي الفريق مثل محمود عبد الرازق "شيكابالا"، وثالث ملف هو محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي".



وأوضح أنه لابد من احترام اللوائح والقوانين وأن يتم تطبيقها على الجميع، وكهربا لاعب موقوف دوليا ومحليا وشارك في لقاء سموحة بعد الإيقاف، كما أن لجنة الانضباط لها لائحة تنص على أنه تنفذ قراراتها فور صدورها، وبدأت بنفسي ورفضت السفر كرئيس لبعثة الزمالك التي كانت ستتوجه إلى الإمارات بسبب احترام قرارات لجنة الانضباط.



وشدد على أنه عندما لجأ للقضاء الإداري في أزمة القيد كان يختصم وزير الشباب والرياضة وأخرج اتحاد الكرة من الدعوى.

وقال رئيس القلعة البيضاء :" الزمالك أكبر نادي في مصر وأفريقيا، ولا علاقة لي بجماهير الأهلي ولا أحد يستطيع أن ينكر تاريخ الأهلي".



وعقد مجلس إدارة نادي الزمالك مؤتمرا صحفيا مساء اليوم عقب انتهاء الاجتماع لكشف عن العديد من الأمور المهمة الخاصة بالنادي.