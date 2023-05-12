أمير مرتضي منصور يفجر مفاجأة مدوية بشأن غرامة كهربا

فجر أمير مرتضى منصور، مفاجأة بشأن الغرامة الموقعة على محمود عبدالمنعم «كهربا»، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لصالح نادي الزمالك.

وكتب طارق السيد نجم الزمالك السابق عبر حسابه علي فيسبوك "أمير مرتضى: في حالة دفع كهربا الغرامة سوف يجد حساب النادي مغلقًا بسبب الحجز على حسابات الزمالك في البنوك".

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة منافسه الإسماعيلي، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة 27 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة الزمالك والإسماعيلي مساء السبت المقبل الموافق 13 مايو في تمام الساعة 7 مساء.

وتذاع مباراة الزمالك والإسماعيلي عبر قناة "أون تايم سبورت 1" الناقل الحصري لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتأهل الزمالك إلى دور الـ16 من بطولة كأس مصر، عقب فوزه أمام بروكسي 3/ 2 في المواجهة التي جمعتهما على ملعب استاد القاهرة، في إطار مباريات دور الـ32، في مباراة شهدت اللجوء للأوقات الإضافية عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2/2.