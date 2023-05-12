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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أشرف زكي يعين الصحفي حسين الجندي مستشارا إعلاميا لنقابة المهن التمثيلية

أشرف زكي
أشرف زكي

كلف الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية؛ الكاتب الصحفي حسين الجندي بتولي منصب المستشار الإعلامي لنقابة المهن التمثيلية خلال الفترة المقبلة؛ وذلك من أجل أن يكون من خلاله إصدار البيانات الصحفية والإعلامية لكل المؤسسات المختلفة.

وجاء تكليف الدكتور أشرف زكي الكاتب الصحفي حسين الجندي من أجل إتمام حلقة الوصل بين النقابة وجميع اعضاءها؛ بالإضافة للتواصل المستمر مع الجهات الصحفية والإعلامية لما يدور داخل غرف النقابة من أنشطة ونتائج محققة خلال الفترة المقبلة.

وكان الدكتور أشرف زكي قد فاز بمنصب النقيب مؤخراً في الإنتخابات التي أجريت في شهر مارس المقبل بإنتخابات التجديد النصفي والنقيب؛ أما الكاتب الصحفي حسين الجندي فقد عمل بكثير من المؤسسات الصحفية المعروفة والقنوات التليفزيونية الكبيرة لما يقرب من 15 عاما.

 

روجينا وأشرف زكي 

وتحدثت الفنانة روجينا عن دورها في مسلسل “ ستهم “ الذي عرض في السباق الدرامي الرمضاني الماضي، قائلة: ”عندما قررت قبول الدور قبلته بكل تفاصيله وكنت في حالة تحدي مع نفسي، والمخرج رؤوف عبد العزيز هو صاحب الفكرة حلق الرأس”.
 
واسترسلت “روجينا” خلال حوارها ببرنامج “كلمة أخيرة” المذاع على قناة “أون”،:"عندما أخبرني بالدور وتدرج مراحل الحزن في دورها حتى حلق الرأس في مشهد وفاة إبنها وعملناها من البداية .. وبعد مناقشات كثيرة استسلمت ومكنتش عارفة الالم اللي بيحصل وتم حلاقة شعري بماكينة كهرباء، وعشان أخد لوني اترش عليا  "سبرتو “عشان أخد  لون السمار وتصبغ التعرض للشمس وكان ألم رهيب عشان اظهر بمصداقية كواحدة عايشة في الشارع  لسنة ونصف”.

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