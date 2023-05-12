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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

صفقه بـ 8 مليون جنيه .. الداخلية تداهم أوكار الكيف بالأسكندرية والبحيرة

المخدرات
المخدرات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام (عدة عناصر إجرامية) بالإتجار فى المواد المخدرة بكميات كبيرة وترويجها على عملائهم متخذين من دائرة قسمى شرطة "أول وثان العامرية – مركز شرطة كفر الدوار" مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى .

 عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى - الأمن العام – الأمن المركزى) وبمشاركة الإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة ومديريتى أمن (الإسكندرية - البحيرة) تم إستهدافهم ففى مديرية أمن الإسكندرية تم ضبط (عنصرين إجراميين) حال إستقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة أول العامرية وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 30 كيلو جرام – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).

كما تم ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة ثان العامرية وبحوزته (عدد 80,000 قرص مخدر لعقار الترامادول – مبلغ مالى – هاتف محمول).

وفى مديرية أمن البحيرة تم ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة مركز شرطة كفر الدوار وبحوزته

(كمية من مخدر الحشيش– سلاح أبيض – مبلغ مالى).

 وبمواجهتم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (8,535,000) جنيه تقريباً.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الامن العام الأمن المركزي الآمن الوطني المواد المخدرة اوكار الكيف عناصر اجرامية مخدر الحشيش

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