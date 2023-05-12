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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

من عصارة البطيخ .. نوع من العسل الأبيض مغشوش يباع بالأسواق

صدى البلد

تداول مستخدموا وسائل التواصل الاجتماعي، صور عن طرق غش عسل النحل أثار جدلا كبير، حيث نشر أحد المزارعين طرق غش التجار العسل الأبيض في الصيف وخصوصا بعد ظهور البطيخ.

وقد انتشرت الصورة لبطيخ يجتمع عليه كميات كبيرة من النحل وهذه الصورة تدل أن  النحل ، يجمع عصارة البطيخ ، وأشار الكثير إلى هذه الصور إلي أن هذا النوع من العسل مغشوش، ولذلك نصح الكثير بتوخي الحذر عند شراء العسل الابيض وشرائه من مكان موثوق والبعد عن القاعدة الجائلين بالشارع الذين يبيعون العسل الأبيض والمنتجات الطبيعية بدون اسم منتج او مكان معروف .

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ومن مواصفات عسل النحل المغشوش بالبطيخ إنه لونه غير أصفر لامع حيث يكون لونه أصفر يشبه السمن وذلك لوضع عليه لون صناعي .

المغشوش العسل الأبيض مغشوش عسل النحل عسل بطيخ

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من عصارة البطيخ .. نوع من العسل الأبيض مغشوش يباع بالأسواق

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