شاهد .. الداخلية تداهم مصنع أدوية غير مرخص بالإسكندرية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك شركة ومصنع أدوية ومستحضرات تجميل - كائنان بدائرة قسم شرطة برج العرب محافظة بالإسكندرية) بالنصب والإحتيال على المواطنين من خلال الترويج لمنتج دوائى غير مرخص وإيهامهم بقدرته على علاج بعض الأمراض، وكذا إدارة مصنع غير مرخص وإستخدام مواد مجهولة المصدر فى التصنيع دون إتخاذ أى إشتراطات طبية للمحافظة على صحة المواطنين ، وذلك مقابل أجر مادى كبير وكذا ترويجه لنشاطه غير المشروع عبر مواقع التواصل الإجتماعى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية وبمشاركة الجهات المعنية تم إستهداف الشركة والمصنع المشار إليهما ، وأمكن ضبط المالك ( أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية) ، وبالتفتيش فى حضوره تم العثور على (عدد 15631 عبوة من الأدوية ومستحضرات التجميل "مجهولة المصدر"- عدد 23 من الماكينات والأدوات والمعدات المستخدمة فى تصنيع وتعبئة الأدوية العلاجية والتجميلية مجهولة المصدر - كميات كبيرة من المواد الخام المستخدمة فى التصنيع "بدون فواتير ومجهولة المصدر" - جهاز كمبيوتر محمول "يستخدم للترويج والإعلان عن المنتجات الدوائية المصنعة عبر مواقع التواصل الإجتماعى"- وحدة معالجة مركزية "تستخدم لمتابعة عمليات بيع وتداول المنتجات مجهولة المصدر"- مبلغ مالى "من متحصلات النشاط الإجرامى"- عدد 3 كارت فيزا ومحفظة إلكترونية "لتحصيل المقابل المادى - عدد 6 هواتف محمولة - عدد 4 كروت مدون عليها أرقام الحسابات البنكية) .

بمواجهته بما أسفر عنه التفتيش أقر بأنه مالك الشركة والمصنع وإرتكابه المخالفات السالف ذكرها بقصد تحقيق الربح المادى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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