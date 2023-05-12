ضبط محطة بث تليفزيونى بدون ترخيص بالإسكندرية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية قيام (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية) بإنشاء وإدارة محطة بث تلفزيونى لاسلكية وكذا شبكة توزيع إنترنت لاسلكية على مستوى نطاق بعض أجزاء من محافظة الإسكندرية بالإضافة إلى إدارته محل بيع مستلزمات كسر الشفرة وإعادة توزيعها وبثها "بدون ترخيص" بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات بالتنيسق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم إستهداف مقر الشبكة المشار إليها ومحطة التقوية ومحل الدش وأمكن ضبطه المذكور .. وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط (هاتف محمول "يحوى الأدلة التى تُشير إلى نشاطه الإجرامى"- عدد 51 جهاز إستقبال الإشارة ومعالجتها وفك الشفرة والمستلزمات والأدوات والعدد المستخدمة لإعادة بثها بعد تشفيرها لاسلكياً).

بمواجهته بما أسفر عنه التفتيش أقر بإرتكابه المخالفات السالف ذكرها بقصد تحقيق الربح المادى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.