في ذكرى ميلاده.. سر دفن ممدوح وافي مع أحمد زكي

يوافق اليوم ذكرى ميلاد الفنان ممدوح وافي، الذي خطفه الموت بشكل مفاجيء عام 2004، ومازال الجمهور يتذكره بأعماله الدرامية الناجحة حتى اليوم.

قدم ممدوح وافي على مدار مشواره الفني، العديد من الأدوار الشهيرة سواء على المسرح وأبرز أعماله الهمجي مع محمد صبحي، أو في الدراما بمسلسل "عائلة الحاج متولي"، والسينما بفيلم البيضة والحجر مع الراحل أحمد زكي واستاكوزا والإمبراطور.

ممدوح وافي وأحمد زكي

وربطته بالراحل أحمد زكي علاقة صداقة مقربة، الذي كان بمثابة شقيق له، وكان دائم زيارة منزله وعلى صلة قوية بأسرته.

وكشفت ياسمين ممدوح وافي في تصريحات سابقة لها، عن تفاصيل العلاقة الوطيدة بين والدها والفنان الراحل أحمد زكي، قائلة: "بابا وعمو أحمد مدفونين مع بعض ومعاهم هيثم.. كانوا على علاقة مقربة جدا.. وعمو أحمد كان بمثابة عمي ومالي هذا الفراغ بيجي ياكل عندنا أكل بيتي".

وفي أثناء مرافقة ممدوح وافي لصديقه أحمد زكي في رحلة علاجه اكتشف صدفة إصابته بسرطان المعدة، وبأن حالته متقدمة وسرعان ما تغلب عليه المرض ورحل وافي وهو يدعو لصديقه ورفيق عمره إلا يلحقه وان ينعم الله عليه بنعمة الشفاء.



وأشارت ياسمين ممدوح وافي إلى أن والدها لم يكن مقتنعا بدخولها مجال التمثيل، وكان مرجحا لها العمل في مجال النقد الفني ودراما، موضحة السبب: "وأنا صغيرة كنت طوبة ومش بتكلم.. وأنا بعمل موضوع عائلي كنت مرعوبة من الكوميديا لإن بابا كان ملك فيها".