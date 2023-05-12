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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

للمرة الرابعة.. علي فرج يتوج ببطولة العالم للإسكواش

علي فرج
علي فرج

توج علي فرج نجم نادي وادي دجلة بلقب بطولة العالم للإسكواش، المقامة بولاية شيكاغو الأمريكية في الفترة من 3 حتى 11 مايو الجاري.

ونجح علي فرج احراز لقبه الرابع بعد فوزه في دور النهائي على مواطنه كريم عبدالجواد بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استمرت لمدة  44 دقيقة، بواقع نقاط (12-10) (11-6) (11-6).

واستهل فرج مشواره في البطولة بالفوز على بطل الهند راميت تاندون بثلاثة اشواط نظيفة، بواقع نقاط (14-12) (11-4) (11-3).

ثم تغلب فرج على الإنجليزي ادريان والير بثلاثة اشواط نظيفة، بواقع نقاط (11-6) (11-7) (11-5).

وفي دور ثمن النهائي فاز فرج على الإنجليزي ناثان لايك بنتيجة (3-1)، بواقع نقاط (11-9) (11-1) (9-11) (11-3).

ثم استطاع فرج تحقيق الفوز في دور ربع النهائي على النيوزيلاندي بول كول بنتيجة (3-1)، بواقع نقاط (11-3) (5-11) (11-2) (11-4).

وبعدها حقق فرج الفوز على موطنه مصطفى عسل المصنف الأول على البطولة بنتيجة (3-1)، بواقع نقاط (11-5) (11-8) (11-13) (11-2).

وبعد إحرازه اللقب الرابع في تاريخه أصبح فرج يعادل رقم عمرو شبانة محتلًا المركز الثالث خلف الباكستاني جانشير خان وجهانكير خان.

اسكواش الانجليزي المركز الثالث ببطولة العالم للإسكواش ببطولة العالم بطولة العالم للاسكواش بطولة العالم ثلاثة أشواط نظيفة دور ربع النهائي دور النهائي شيكاغو شيكاغو الأمريكية كريم عبدالجواد مصطفى عسل نادي وادي دجلة

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