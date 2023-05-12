رياح وأمطار.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن حالة الجو اليوم

حذَّرت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، من التقلبات الجوية التى تشهدها البلاد خلال هذه الفترة، موضحة أن اليوم هناك انخفاض في درجات الحرارة و البلاد تتأثر بكتل هوائية شمالية.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، خلال مداخلة على القناة الأولي، أن اليوم كانت ذروة الارتفاع فى درجات الحرارة، و اليوم سيكون هناك انخفاض 4 درجات، و القاهرة ستسجل 29 بعد أن سجلت أمس 33 فى فترة النهار.

ولفتت إلى أن اليوم هناك سحب، و اليوم سيكون الجو ربيعي، ولكن في الصعيد سيكون الجو به مرتفع الحرارة.

وأشارت إلى أن درجات الحرارة في النهار تختلف عن درجات الحرارة في المساء، وهناك 10 درجات فارق، وأن اليوم سيكون هناك نشاط لـ الرياح، وسيكون هناك فرص لـ سقوط الأمطار.

وكشفت أن الأمطار اليوم ستكون خفيفة وغير مؤثر على أى نشاط يومي.