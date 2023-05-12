بسبب الميراث.. موظف يطعن شقيقه في إمبابة

تجري النيابة العامة بشمال الجيزة تحقيقات موسعة في اتهام موظف بطعن شقيقه بسبب الميراث.

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على موظف متهم بالتعدي على شقيقه بسلاح أبيض والشروع في قتله بسبب خلافات علي الميراث بدائرة قسم شرطة إمبابة شمال المحافظة.

تلقي المقدم مؤمن فرج رئيس وحدة مباحث قسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفى تفيد باستقبال عامل في العقد الرابع من عمره مصاب بجروح قطعية وادعاء تعدي شقيقه ومقيم بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص وسؤال المصاب أفاد بقيام شقيقه موظف بالتعدي عليه بسبب خلافات علي الميراث.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان القسم وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.