عضو الأزهر العالمي للفتوى: علينا الاجتهاد في الدعاء بذكر أسماء الله الحسنى

تحدث الشيخ أحمد المشد، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، عنأسماء الله الحسنى، قائلا إن الله عز وجل ذكر الأسماء الحسنى في القرآن، وذلك ورد في العديد من الآيات القرآنية، مستشهدا بقول الله تعالى:"وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ".

وتحدث عن فضل الدعاء بأسماء الله الحسنى، حيث ورد عن النبي “ لله تسعة وتسعون اسمًا، من حفظها دخل الجنة”.

وشدد “أحمد المشد” خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامية "هند النعساني" والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، على أهمية اجتهاد المؤمن في الدعاء بذكر جميع أسماء الله الحسنى أثناء دعوته، متابعة: من الأمور التي أخفاها الله عز وجل “اسم الله الأعظم” الذي إذا دعا الله به العبد استجاب الله له ما تمنى.