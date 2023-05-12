موضوع خطبة الجمعة اليوم بالمساجد.. بحد أقصى 15 دقيقة

حددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة اليوم، لتكون بعنوان: "أسماء الله الحسنى .. بركتها وأثر فهمها في حياتنا"، والتي ينقلها التلفزيون المصري من مسجد النور بحي العباسية بالقاهرة.

كما كلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، الدكتور خالد صلاح الدين حسونة مدير مديرية أوقاف القاهرة بأداء خطبة الجمعة.

وقرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف التوسع في وقت خطبة الجمعة ليكون ما بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معا كحد أقصى، مع التأكيد على أن البلاغة الإيجاز، ولأن ينهي الخطيب خطبته والناس في شوق إلى المزيد خ

وقال وزير الأوقاف عبر توتير: وفق الله جميع أئمتنا وخطبائنا لكل خير ونفع بهم ورزقنا وإياهم سعة الفقه والفهم وسداد القول وأعاننا وإياهم على خدمة ديننا ووطننا وما أقامنا فيه وحملنا إياه من أمانة الكلمة .