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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هلبس فستان مش هيزعلك.. هند عاكف توجه رسالة لرئيس القاهرة السينمائي

هند عاكف
هند عاكف

حرصت الفنانة هند عاكف على حضور فعاليات مهرجان جمعية الفيلم في دورته ال49 والمقام خلال هذه الفترة بمركز الإبداع بدار الأوبرا المصرية.

وكشفت هند عاكف لصدى البلد عن تفاصيل الحادث الذي تعرضت له مؤخرا مؤكدة على تعافيها من الكدمات الخاصة بالحادث الذي وقع نتيجة تهور سائق وقيادته لسيارته بسرعة عالية.

وأضافت هند خلال لقائها مع صدى البلد أنها تعافت تماما من الكدمات وبدأت في استئناف حياتها بشكل طبيعي.

 

وأكدت هند أنها كانت حريصة على حضور فعاليات مهرجان جمعية الفيلم والذي يعد من أقدم المهرجانات الفنية المهتمة بصناعة السينما وليس النجوم فقط.

وعن اللقاء الذي جمعها بالفنان حسين فهمي أكدت هند  أن هذا اللقاء الذي جمعها بالفنان حسين فهمي كان خلال حفل افتتاح مهرجان جمعية الفيلم وقامت بالتقاط الصور التذكارية معه.

 

وأشارت هند أنها طالبت حسين فهمي خلال هذا اللقاء بدعوة لحفل افتتاح مهرجان القاهرة في دورته الجديدة قائلة: انا بحب الفنان حسين فهمي جدا وهو صديق عزيز على قلبي بصرف النظر عن الموقف الذي حدث في مهرجان القاهرة العام الماضي، وأنا قولتله النهاردة لو عزمتني الدورة الجديدة هاجي بفستان متزعلش منه.

 

 أزمة هند عاكف فى مهرجان القاهرة 

وكانت هند عاكف قد أثارت الجدل على السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي فى دورته الماضية بعدما حاول المنظمون منعها من الدخول بسبب ارتدائها فستان مخالف للتعليمات.

 

وارتدت هند عاكف فستان طبع عليه صور عدد من النجوم الراحلين، ولم تلتزم بالدريس كود المخصص الذي حدده الفنان حسين فهمي وحينما حاولوا منعها أثارت خلافا قائلة:" مينفعش حد يمنعني أدخل مهرجان بلدي".

هند عاكف دار الاوبرا المصرية الأوبرا

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