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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

منظمة التعاون الإسلامي تأمل في إنهاء إعلان جدة النزاع بالسودان

منظمة التعاون الأسلامي
منظمة التعاون الأسلامي

عبر الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين طه، اليوم الجمعة، عن أمله في أن يشكل إعلان جدة "خطوة مهمة نحو إنهاء النزاع المسلح في السودان نهائياً".

 

وقالت المنظمة، في بيان، إن الأمين العام أكد أهمية التزام الطرفين ببنود الإعلان لضمان وصول المساعدات الإنسانية والصحية للمتضررين من الأوضاع الإنسانية الصعبة الراهنة في السودان.

 

وأشار إلى "ضرورة استمرار العمل الجاد في إطار المبادرة السعودية الأميركية المشتركة بهدف التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار وحل الأزمة السودانية في إطار الحوار السلمي".

 

وناشد الأمين العام الأطراف السودانية العمل على تغليب المصلحة الوطنية العليا للسودان بما يحافظ على وحدته ومؤسسات الدولة ويحقق طموحات الشعب السوداني في الأمن والسلام والاستقرار السياسي والتنمية الاقتصادية.

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