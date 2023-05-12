عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية الروسي يتهم الغرب بانتهاك قواعد العدالة الدولية علانية

وزير الخارجية الروسي
وزير الخارجية الروسي

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الجمعة، إنه يتم تنفيذ العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وفقاً لمادة في ميثاق الأمم المتحدة، وأن موسكو قد أخطرت مجلس الأمن الدولي بذلك.


ووفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، أوضح لافروف، في حديث بمنتدى سانت بطرسبورج القانوني الدولي، أنه "يتم تنفيذ العملية العسكرية الخاصة على أساس المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تنص على الحق في الدفاع الفردي والجماعي عن النفس، الشيء الذي تم إخطار مجلس الأمن الدولي به على الفور".

واعتبر لافروف أن الغرب ينتهك علانية قواعد العدالة الدولية فيما يتعلق بروسيا.

 

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا "صعبة جداً"، ولكنها ستستمر.

 

وفيما أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده في حاجة لمزيد من الوقت قبل شن هجوم ضد القوات الروسية، كشف تقرير بأن بريطانيا زودت أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى من طراز «ستورم شادو»، يمكنها الوصول إلى شبه جزيرة القرم.

 

وتفصيلا، نقلت وكالة تاس للأنباء عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، قوله لمحطة تلفزيونية بوسنية، أول من أمس، إن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا «صعبة جداً»، لكنها ستستمر.

وأضاف بيسكوف في المقابلة الطويلة أن روسيا تمكنت من إلحاق أضرار جسيمة بالآلة العسكرية الأوكرانية، وأن ذلك سيستمر.

 

وتواصل أوكرانيا قصف الأجزاء الشرقية من البلاد التي تسيطر عليها روسيا، وقال بيسكوف إن هذا يظهر الحاجة إلى مواصلة الصراع ودفع القوات الموالية لكييف للتراجع.
 

الأمم المتحدة العملية الروسية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا القانوني الدولي المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف دميتري بيسكوف فولوديمير زيلينسكي مجلس الأمن الدولي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل اجتماع المركزي.. أعلى 5 شهادات بعائد مرتفع في مصر

330 جنيها دفعة واحدة|هزة قوية تضرب أسعار الذهب بعد قرار الحكومة وعيار21 مفاجأة

تراجع 300 جنيه للجرام.. 3 ضربات لسوق الذهب ومفاجأة في عيار 21

أخبار الرياضة.. بيراميدز يتوج بأول بطولة بتاريخه..مرتضى منصور يعلن تسليم الزمالك لوزارة الرياضة

حريق هائل في أحد أشهر أسواق مدينة جدة بالسعودية |فيديو

تردد القنوات المفتوحة لإذاعة مباراة الأهلي والترجي التونسي في دوري أبطال افريقيا

مرتضى منصور يعلن الرحيل عن الزمالك ومعه نجليه أحمد وأمير

إكرامي يكشف حقيقة اعتذار رمضان صبحي لإدارة الأهلي وموقفه النهائي من العودة

موضوعات متعلقة

دعاء ليلة الإسراء والمعراج .. مفتاح الخيرات ويفك الأسحار ويحميك من كل مكروه

99 دعاء في ليلة الإسراء والمعراج تفتح لك أوسع أبواب الرزق رددها حتى الفجر

دعاء ليلة الإسراء والمعراج .. يفتح الأبواب المغلقة ويفك الكروب ويشرح الصدر

دعاء المطر .. يفتح لك أبواب الخيرات ويفك الكروب

دعاء الزلزال .. ردده يحميك من شر الهزات الأرضية وموت الفجأة

دعاء المطر .. 3 كلمات نبوية تفتح لك الأبواب المغلقة

تفاصيل 9 ورش بمعرض الكتاب للنهوض بصناعة النشر في ظل التطور الرقمي

دعاء الأيام البيض لشهر رجب .. ردده يفتح لك الأبواب المغلقة

ترشيحاتنا

30 ألف إصابة كورونا يوميا.. الوباء يتفشى بكوريا الجنوبية| ماذا يحدث؟

غيابات بالجملة تضرب كتيبة أبناء باب سويقة.. تشكيل الترجي المتوقع لمواجهة الأهلي

اليوم لمدة 8 ساعات.. قطع مياه الشرب عن بعض المناطق في الجيزة| تعرف عليها

ألغت متابعته وحذفت صورهما.. رنا الحريري تثير الجدل حول انفصالها عن باسم ياخور

رغم دعمها موسكو.. الاتحاد الأوروبي يتودد لـ الصين من أجل أوكرانيا

هيفاء وهبي تثير الجدل بإطلالة رياضية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هيفاء وهبي تثير الجدل بإطلالة رياضية

تشخيص مبكر ينقذ حياتك.. 4 علامات للإصابة بسرطان القولون والمستقيم

قبل وبعد العملية.. 10 صور تكشف عن تطور إطلالات مي كساب

قبل اجتماع المركزي.. أعلى 5 شهادات بعائد مرتفع في مصر

فيديو

الكاف يصدم الترجي بهذا القرار| وغيابات مؤثرة قبل لقاء الأهلي.. فيديوجراف

ثقب أسود.. العلماء يكتشفون السر وراء الظاهرة العنيفة في الكون

يغني لأمه.. فيديو يثير جدل رواد السوشيال ميديا لعريس يوم زفافه.. شاهد

خائفة.. عائشة بن أحمد تكشف سر إضرابها عن الزواج/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

اﻟﻤﺰﻳﺪ