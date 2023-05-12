وزير الخارجية الروسي يتهم الغرب بانتهاك قواعد العدالة الدولية علانية

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الجمعة، إنه يتم تنفيذ العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وفقاً لمادة في ميثاق الأمم المتحدة، وأن موسكو قد أخطرت مجلس الأمن الدولي بذلك.



ووفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، أوضح لافروف، في حديث بمنتدى سانت بطرسبورج القانوني الدولي، أنه "يتم تنفيذ العملية العسكرية الخاصة على أساس المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تنص على الحق في الدفاع الفردي والجماعي عن النفس، الشيء الذي تم إخطار مجلس الأمن الدولي به على الفور".

واعتبر لافروف أن الغرب ينتهك علانية قواعد العدالة الدولية فيما يتعلق بروسيا.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا "صعبة جداً"، ولكنها ستستمر.

وفيما أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده في حاجة لمزيد من الوقت قبل شن هجوم ضد القوات الروسية، كشف تقرير بأن بريطانيا زودت أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى من طراز «ستورم شادو»، يمكنها الوصول إلى شبه جزيرة القرم.

وتفصيلا، نقلت وكالة تاس للأنباء عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، قوله لمحطة تلفزيونية بوسنية، أول من أمس، إن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا «صعبة جداً»، لكنها ستستمر.

وأضاف بيسكوف في المقابلة الطويلة أن روسيا تمكنت من إلحاق أضرار جسيمة بالآلة العسكرية الأوكرانية، وأن ذلك سيستمر.

وتواصل أوكرانيا قصف الأجزاء الشرقية من البلاد التي تسيطر عليها روسيا، وقال بيسكوف إن هذا يظهر الحاجة إلى مواصلة الصراع ودفع القوات الموالية لكييف للتراجع.

