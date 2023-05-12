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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بسبب سرقة توك توك.. كشف لفز العثور على جثة سائق بالقليوبية

جثة
جثة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية من الأهالى بالعثور على جثة  (أحد الأشخاص) وبجواره مركبة "توك توك" بدائرة المركز.

 

بالفحص أمكن تحديد شخصية المجنى عليه وتبين أنه (قائد مركبة "توك توك" مقيم بدائرة المركز) ، وبإستدعاء والده قرر بخروج نجله من المنزل بمركبة "التوك توك" ملك شقيقه بتاريخ 26 أبريل الماضى ولم يقم بالإبلاغ عن تغيبه.

 

أسفرت جهود فريق البحث المشكلة بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية عن أن وراء إرتكاب الواقعة (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية").

 

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبط إثنين منهم "أحدهما مصاب بجرح بالجبهة" ، وضُبط بحوزتهما (فرد محلى وعدد من الطلقات) ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة بالإشتراك مع المتهم الهارب بقصد السرقة، حيث أقرا بإتفاقهما على إرتكاب واقعة السرقة، وفـى سبيل ذلك أعد أحدهم السلاح النارى المضبوط بحوزتهما ، وقد قام أحدهم بإستيقاف مركبة "التوك توك" قيادة المجنى عليه وإستقلاه المتهمان بدعوى توصيلهما لمحل العثور ، ولدى وصولهما وجه أحدهما سلاح نارى تجاه المجنى عليه إلا أنه قاومهما وأحدث إصابة أحدهما فقام أحد المتهمين بإطلاق عيار نارى صوبه محدثاً إصابته التى أودت بحياته وإستوليا منه على (مبلغ مالى) ولدى محاولتهما سرقة مركبة "التوك توك" فوجئا بتعطلها فتخليا عنها ولاذا بالفرار .

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الأخير.

أجهزة وزارة الداخلية الامن العام السلاح الناري العثور على جثة سرقة توك توك وزارة الداخلية

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