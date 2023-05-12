إعلانات على فيس بوك.. القبض على تاجر عملة بالغربية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة مركز شرطة كفرالزيات بمحافظة الغربية) بإنشاء وإدارة صفحة إلكترونية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك " يستغلها فى تمكين المشتركين بها من تقديم عروض بين رواد الصفحة لبيع وشراء عملات أجنبية مختلفة بأسعار السوق الموازى مقابل عمولة يتحصل عليها عند إتمام الصفقة وذلك بالمخالفة لأحكام القانون.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المذكور وأمكن ضبطه بمحل سكنه وضبط بحوزته (هاتـف محمول) وبفحصه فنياً تبين إحتوائه على دلائل تفيد نشاطه الإجرامى.. بمواجهة المتهم إعترف بممارسة النشاط المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.