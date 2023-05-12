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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

راغبي السفر للخارج.. نصاب يستولى على أموال المواطنين في سوهاج

قوات الشرطة
قوات الشرطة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج .

تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ( أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة جرجا بسوهاج) بقيام ( شخص آخر ) بالنصب والإحتيال عليه والإستيلاء على أمواله بزعم تسفيره للعمل بالخارج .

بالفحص تبين صحة الواقعة وقيام (أحد الأشخاص ، مقيم بمحافظة سوهاج) بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج مما مكنه من النصب على المُبلغ بذات الأسلوب الإجرامى والإستيلاء منه على مبلغ مالى بزعم تسفيره وتوفير فرصة عمل له بإحدى الدول - على خلاف الحقيقة - ولم يلتزم بذلك ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها .  

 عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بإرتكابه للواقعة على النحو المشار إليه .

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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