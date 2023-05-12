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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 13حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بقرى البحيرة

حملات إزالة بالبحيرة
حملات إزالة بالبحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بتكثيف الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة لإزالة التعديات وسرعة تنفيذ كافة قرارات الإزالة الصادرة بكل حسم وردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة وإسترداد حقها كاملاً، مؤكدة على التنسيق بين كافة الأجهزة للحفاظ على الأراضي أملاك الدولة والممتلكات العامة والخاصة وإزالة أي تعديات عليها.

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هذا وقد شهدت مدن ومراكز المحافظة عدداً من الحملات ضمن الموجة 21 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أسفرت عن تنفيذ 13 قرار إزالة بنطاق 5 مركز على مساحة 1981 م2 ليصبح إجمالي عدد الحالات التي تم إزالتها منذ بداية الموجة فى 29 أبريل وحتى الآن 1046 قرار إزالة على مساحة 141242 م2.

وشددت نائب المحافظ بضرورة قيام رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالمتابعة الدورية والمرور المستمر على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى وإزالة أي تعديات جديدة في المهد وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وتؤكد المحافظة أن فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد كافة أعمال البناء المخالف، حيث سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس.

ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بضرورة الحفاظ على أراضي أملاك الدولة وعدم التهاون في إزالة أية تعديات على أراضيها للحفاظ على الرقعة الزراعية و على حق الأجيال القادمة وملاحقة المخالفين لأحكام القانون واسترداد أراضي أملاك الدولة والتصدي لجميع حالات البناء المخالف حفاظاً على حق الشعب.

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